Das Erfolgsprojekt „Hornsteiner Elektro-Ortsbus“ wird ausgebaut und zwar auf die umliegenden Gemeinden Hornsteins. In Zukunft wird der E-Ortsbus – geht es nach der Initiative des Hornsteiner Bürgermeisters Christoph Wolf – nicht nur wie seit einem Jahr in Hornstein unterwegs sein, sondern auch in den umliegenden Gemeinden Leithaprodersdorf, Wimpassing, Steinbrunn und Neufeld. „Das Erfolgsprojekt wurde mit dem VCÖ-Mobilitätspreis und dem Energy Globe Award ausgezeichnet“, freut sich Hornsteins Bürgermeister Christoph Wolf.

„Aktuell befinden wir uns in Gesprächen mit den Bürgermeistern aus Leithaprodersdorf, Wimpassing, Neufeld und Steinbrunn zur Umsetzung einer kleinen Regionalbuslinie“, erläutert Wolf sein Vorhaben. Diese Linie soll nicht nur Lücken im öffentlichem Verkehrssystem schließen, sondern auch die Gemeinden weiter zusammenrücken.

Die Kosten für dieses Projekt liegen pro Jahr, exklusive Förderung und Ticketeinnahmen, bei rund 100.000 Euro für alle fünf Gemeinden. „Natürlich werden wir uns auch um Bundes- und Landesförderungen bemühen“, ergänzt Wolf. Das Besondere: Gestartet werden könnte gleich mit einem Elektro-Bus nach dem Hornsteiner Vorbild.

Ein weiterer Vorteil dieser Regionalbuslinie wäre ein optimal geplanter Schülerverkehr. „Aktuell hilft der Hornsteiner Ortsbus aus, um die Leithaprodersdorfer Schulkinder über Hornstein in die Mittelschule nach Neufeld zu bringen“, so Wolf.

Um den Elektro-Bus optimal zu nutzen, ist auch ein Anruf-Sammeltaxi für die Abendstunden für die Leithagemeinden geplant. „Gerade im Sommer ist ein Anruf-Sammeltaxi eine gute und sichere Option für den Heimweg“, erklärt Wolf.