Die warmen Temperaturen in den Sommermonaten machen die neun Bäder im Bezirk Eisenstadt zu beliebten Freizeitzielen.

Die BVZ bietet einen Überblick der Preise im Bezirk und hat ausgerechnet, wie viel der Badespaß für eine Familie mit zwei Erwachsenen, einem 16-jährigen Jugendlichen und einem sechs Jahre alten Kind kostet.

Das Seebad Breitenbrunn punktet mit seinen günstigen Eintrittspreisen, egal ob für einen Tagesbesuch oder für die ganze Saison. Für 6,90 Euro beziehungsweise 44 Euro kann die komplette Familie das Bad genießen. Jedoch handelt es sich beim Seebad Breitenbrunn um ein Naturseebad im Neusiedler See ohne eigene Becken.

Preisunterschiede teilweise sehr groß

Wenn man einen Ausflug in ein Freibad mit Chlorbecken machen will, kommt man im Eisenstädter Parkbad am günstigsten davon. Um 11,70 Euro kann die ganze Familie die Badeanlage nutzen.

Auf dem zweiten Platz liegt das Sonnenwaldbad Donnerskirchen, mit 12,20 Euro für den Badespaß. Wenn man gerne das Seebad Rust besuchen möchte, muss man mit 19,50 Euro für eine vierköpfige Familie rechnen. Das Seebad in Rust ist somit das teuerste Erlebnis für einen Tag, aber ab 11 Uhr gibt es ermäßigten Eintritt.

Preisvergleich: Ein Tag im Schwimmbad im Bezirk Eisenstadt. Foto: Olga Savina/Shutterstock.com, Quelle BVZ | Foto: Olga Savina/Shutterstock.com, Quelle BVZ

Die teuerste Saisonkarte gibt es im Seebad Mörbisch um 198 Euro. Doch man muss beachten, dass das Bad in Mörbisch dafür auch viele Möglichkeiten zu bieten hat. Gleich dahinter folgt das Seebad Rust, denn hier muss man 193 Euro locker machen.

Im Eisenstädter Parkbad hat man die Möglichkeit, eine Saisonkarte nach dem 15. Juli zu erwerben - dann erhält man eine Ermäßigung von 40 Prozent und zahlt somit statt 162,20 Euro nur mehr 97,32 Euro für eine vierköpfige Familie.

Sich vorher über die Preise zu informieren, kann sehr hilfreich sein, sodass dem Badespaß auch nichts mehr im Weg steht.