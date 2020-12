Am Samstag gegen 15.30 Uhr bretterte der 18-jährige Probescheinbesitzer (er besitzt die Lenkerberechtigung erst seit 3 Monaten) im Gemeindegebiet von Eisenstadt in Richtung Neusiedl am See mit 206 km/h über die S31. Dabei überholte er jedoch auch eine Zivilstreife der Verkehrsabteilung – diese nahm die Verfolgung auf und konnte ihn anhalten.

"Ein Führerscheinentzugsverfahren wird von der zuständigen Behörde eingeleitet, weiters wurde gegen die COVID-19 Bestimmungen verstoßen und dies zur Anzeige gebracht", vermeldete die Polizei Burgenland am Samstagabend in einer Aussendung.