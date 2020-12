Schwerer Internetbetrug mit Kryptowährungen .

Schon im September 2020 kam die 41-jährige Frau zufällig auf die Homepage eines Online-Traders für Kryptowährungen. Sie errichtete dort ein Konto und überwies in mehreren Tranchen von Mitte September bis Anfang Dezember einen Betrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich in der Erwartung versprochener Erträge durch Investitionen in Kryptowährungen.