Thujen-Massaker am Mobilheim-Platz: 71-Jährige vor Gericht

Mit den Thujen in der Nachbarschaft steht die 71-jährige Angeklagte auf Kriegsfuß: Bei einer Liegenschaft am Mobilheimplatz stört sie, dass die Hecke zu weit in den Zufahrtsweg hineinragt, sodass Einsatzfahrzeuge behindert wären. Die Thujen des anderen Nachbarn verstellen ihr die schöne Aussicht.

Am Montag dieser Woche stand die Frau vor Richterin Melanie Gschiel. Mit dem Thujen-Massaker, das sich irgendwann im Winter 2021/2022 ereignet haben soll, habe sie nichts zu tun.

Jene Hecke, die auf einer Länge von zehn Metern zusammengestutzt wurde, gehört einem 57-jährigen Mann. Als er nach der Winterpause im März 2022 zu seiner Sommerresidenz am Mobilheimplatz kam, habe er den Schaden an der Hecke entdeckt.

Gärtner verlangt 5.696 Euro fürs Roden und Neusetzen

„Das sind Smaragdthujen! Wenn man die in der Breite schneidet, sind sie hin!“, ärgerte er sich. Man müsste die verunstalteten Pflanzen roden und durch neue Thujen ersetzen. Laut einem Kostenvoranschlag eines Gärtners würde das 5696 Euro kosten.

„Wer soll das zahlen?“, fragte der Thujenbesitzer. Seit 22 Jahren sei die Hecke der grüne Zaun seiner Liegenschaft. Jetzt habe er die Lücken mit einer Plane kaschiert.

Im Sommer 2022 fiel der Verdacht auf die 71-jährige Nachbarin.

„Sie erzählte, dass sie die Thujen geschnitten hat. Ast für Ast“, berichtete eine 55-jährige Bewohnerin. „Meinen Mann hatte sie im Winter gefragt, ob sie das gemeinsam tun. Mein Mann sagte, auf keinen Fall!“, ergänzte die Frau.

„Sie sagte, dass sie jedes Mal beim Spazierengehen ein bissl was weggeschnitten hat“, bestätigte ihr 57-jähriger Gatte.

Mit diesem Ehepaar stritt die Angeklagte ebenfalls wegen einer Thujenhecke. Diese würde ihr die Sicht nehmen und sollte gestutzt werden.

„Sie sind ja nicht die Gartenpolizei!“, hielt ihr Richterin Melanie Gschiel vor.

Die Angeklagte bestritt wortreich, die Thujen abgeschnitten zu haben. „Das kann ich gar nicht mit meinen zwei Bandscheibenvorfällen! Da liege ich im Spital“, sagte die Pensionistin.

Über die Thujen ärgert sie sich nach wie vor: „Man hat Probleme durchzufahren. Es ist indiskutabel. Auf Gemeindegrund darf er es nicht reinwachsen lassen, das ist verboten!“

Sie habe am Gemeindeamt auf den Zustand der Hecken aufmerksam gemacht. „Sie sagten, das wird abgeschnitten. Aber unsere Gemeinde ist leider säumig“, berichtete die Angeklagte.

Sie vermute einen Racheakt jenes Ehepaares, das sie wegen der in den Himmel wachsenden Thujen kritisiert hatte, die ihr die schöne Aussicht verstellen.

„Es ist für mich verständlich, dass sie mir etwas zu Fleiß machen wollen.“ Nie habe sie gegenüber dem Ehepaar zugegeben, dass sie die Thujenäste beim anderen Nachbarn abgeschnitten habe.

Im Gerichtssaal kam es zu aufgeregten Zwiegesprächen zwischen der Angeklagten und den Zeugen. „Sie fährt eine Schuhschachtel und bringt das Auto nicht ums Eck!“, machte sich der Besitzer der Smaragd thujen über die Angeklagte lustig. „Wollen Sie mich beleidigen?“, schimpfte diese zurück.

„Ich schneide bei Ihnen ja auch nichts weg!“, hielt der Thujenbesitzer der Pensionistin vor.

„Seien Sie ein bisschen freundlicher!“, erwiderte die Angeklagte. „Ich bin noch freundlich!“, antwortete der Zeuge.

„Die Hecke ist kaputt“, fasste die Richterin zusammen.

„Was hinaus wächst, ist weggeschnitten worden“, sagte die Angeklagte.

Pensionistin wegen Beschädigung verurteilt

Die Richterin verurteilte die Pensionistin wegen schwerer Sachbeschädigung zu einer teilbedingten Geldstrafe: 480 Euro muss sie bezahlen, weitere 480 Euro erhielt sie als Bewährungsstrafe.

An den Thujenbesitzer muss sie 5.596 Euro für die Wiederherstellung der Hecke bezahlen.

„Ich habe Ihnen nicht geglaubt“, sagte die Richterin. Es gebe keinen Grund, warum die Nachbarn ein Verfahren wegen falscher Zeugenaussage riskieren und sie zu Unrecht belasten sollten. „Sie haben das selbst in die Hand genommen und wiederholt etwas abgeschnitten“, erklärte die Richterin. Man könne aber nicht Selbstjustiz üben und „dann hoffen, dass es passt“.

Die Angeklagte, die ohne Anwalt zum Prozess gekommen war, meldete sofort Berufung wegen Nichtigkeit, Schuld und Strafe und wegen der Ansprüche des Heckenbesitzers an.

Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

