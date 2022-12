Zwei Personen in Zillingtal von Pkw erfasst und verletzt

Werbung

Die beiden wurden ebenso ins Krankenhaus gebracht wie die Lenkerin des Autos, teilte die Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland mit. Zum Unfallhergang lagen keine Informationen vor.

Erst am Freitagabend waren in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) zwei Männer beim Überqueren der L307 von einem Pkw niedergestoßen worden. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden laut LSZ ins UKH Wien-Meidling bzw. in die Klinik Donaustadt, ebenfalls in Wien, eingeliefert.

