Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung hat am Montag ein Motorradunfall zwei Verletzte gefordert. Ein 57-jähriger Biker kam zu Mittag zwischen Schützen am Gebirge und Oggau von der Fahrbahn der L236 ab und stürzte in den Straßengraben, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Rettung brachte den Mann und seine ebenfalls verletzte 59-jährige Lebensgefährtin, die am Sozius mitfuhr, ins Spital nach Eisenstadt.