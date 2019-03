Ausgerüstet mit Handschuhen und Müllsäcken machen sich auch heuer wieder unzählige Freiwillige in den Gemeinden des Bezirks zum Saubermachen auf. In den meisten Gemeinden ist die Flurreinigung ein von der Gemeinde organisierter Fixtermin, dennoch gibt es diesbezüglich in manchen Gemeinden Besonderheiten.

In Wimpassing gibt es beispielsweise zwei Reinigungstermine: Während die Gemeinde rund um Bürgermeister Ernst Edelmann am kommenden Samstag zur Flurreinigung auf den Wegen rund um den Ort einlädt, rückte der Verein Dorfgestaltung rund um Vizebürgermeisterin Marion Pöschl bereits vor zwei Wochen aus, um den Ortskern von herumliegendem Unrat zu befreien.

Nina Sorger Zusatzveranstaltung. Zusätzlich zu der von der Gemeinde veranstalteten Flurreinigung organisiert der Wimpassinger Verein Dorfgestaltung bereits seit dem Vorjahr eine eigene Ortsreinigung, bei der die Straßen des Ortskerns von Müll befreit werden. Auch heuer waren einige Freiwillige gekommen, um an der Aktion teilzunehmen.

Die Gemeinde Zagersdorf veranstaltet im Gegensatz dazu keine freiwillige Flurreinigung, sondern lässt die Flurreinigung laufend durch Gemeindearbeiter vornehmen. Dennoch gab es auch eine eigene Flurreinigungsaktion der ÖVP.

Bereits in den letzten Jahren wird in Trausdorf die Flurreinigungsaktion vom Tourismusverein organisiert. So wird das Ortsgebiet von Obmann Wolfgang Zemlyak in Sektionen aufgeteilt, die einzelnen „Putztrupps“ zugeteilt.

Heuer findet, bedingt durch Ostern, die Reinigung erst am 27. April statt. Nur alle zwei Jahre machen sich die freiwilligen Flurreiniger in Zillingtal zum Saubermachen auf Einladung der ÖVP auf. Heuer ist es wieder am 13. April so weit.