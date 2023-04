Bezirk Eisenstadt: 480 junge Sänger auf der Bühne

Vergangenen Mittwoch ging in der Mittelschule Rosental das Bezirksjugendsingen über die Bühne. Dabei waren stolze 480 Schüler, von der Volksschule bis zur Oberstufe aktiv beteiligt. Dabei wurd en Querschnitt durch verschiedene Stilrichtungen geboten.

„Die Freude am Singen steht im Vordergrund und es fördert die Persönlichkeitsbildung schon in jungen Jahren. Es freut mich, dass wir in unserer Schule so viele musik- und singbegeisterte Kinder und Jugendliche zu Besuch hatten und danke dem Lehrerteam für die tolle Organisation“, freut sich Gastgeberin und Direktorin Anna Karner - ganz nach dem Motto: „Singen verbindet.“

