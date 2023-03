PPH Burgenland stellte in Eisenstadt ihr Angebot vor

Werbung

Am 11. März 2023 lud die Private Pädagogische Hochschule Burgenland (PPH Burgenland) zum Infotag ein, um Interessierte über ihre Angebote für die Lehramtsstudien Primarstufe (Volksschule) und Sekundarstufe (AHS, Mittelschule, BMHS) zu informieren. Viele Besucher:innen ließen sich von der freundlichen Atmosphäre und den anregenden Gesprächen mit den Studierenden und Lehrenden überzeugen.

Die PPH Burgenland bietet eine hochwertige pädagogische Ausbildung in einem herzlichen Umfeld und eine Jobgarantie für alle, die gerne mit Kindern und/oder Jugendlichen arbeiten möchten. An der Hochschule können folgende Lehramtsstudien absolviert werden: Lehramt Primarstufe Bachelor (Vollzeit und berufsbegleitend), Lehramt Sekundarstufe Bachelor (Unterrichtsfächer: Burgenlandkroatisch/Kroatisch, Deutsch, Englisch, Geographie und Wirtschaftskunde, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung, katholische Religion, Mathematik) und berufsbegleitende Masterstudien Primarstufe und Sekundarstufe.

Das Lehramtsstudium Primarstufe berechtigt zum Beruf als Lehrer:in an Volksschulen. Mit dem Lehramtsstudium Sekundarstufe können Absolvent:innen an Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS), Neuen Mittelschulen (NMS), Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS) für allgemeinbildende Fächer oder Polytechnischen Schulen (PTS) unterrichten.

Ab dem Studienjahr 2023/24 wird das Angebot noch erweitert: „Unsere Vollzeitstudien werden mit fixen Präsenztagen und Online-Einheiten so umgestaltet, dass sie auch berufsermöglichend zu absolvieren sind. Wir sehen diese Neuerung als einen Beitrag zur Förderung der Chancengleichheit an, in Zeiten, in denen reine Vollzeitstudien ohne Möglichkeit zum Nebenerwerb für viele Studierende finanziell nicht mehr leistbar sind“, erklärt Institutsleiterin Eva Gröstenberger.

Die Registrierung für das Aufnahmeverfahren ist noch bis zum 15. Mai 2023, 12:00 Uhr, möglich.

