Bio-Landwirtschaft Thai-Botschaft besuchte Zagersdorf und St. Georgen

Lesezeit: 2 Min Markus Kaiser

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich und Direktor a.D. Otto Prieler besuchten mit einer thailändischen Delegation "Genuss Pachinger"-Wirten Stefan Marsat. Foto: BVZ, Markus Kaiser

D as Burgenland genießt einen Ruf als Vorzeige-Region bei der Bio-Landwirtschaft - anscheinend sogar bis nach Thailand. So war am vergangenen Donnerstag eine thailändische Delegation zu Gast in der Landwirtschaftskammer in Eisenstadt, um sich verschiedene Bio-Betriebe anzuschauen.