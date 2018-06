Die Biofeldtage am Bio-Landgut Esterházy in Donnerskirchen (Seehof, Zufahrt über die Straße nach Oggau) besteht aus zwei Hauptkomponenten: In der ersten biologischen Sortenschau gibt es 160 verschiedenen Sorten, die seit Herbst 2017 angebaut wurden.

Außerdem präsentieren sich 150 Aussteller, die Auskunft über und Einblick in ihre Arbeit in der Landwirtschaft bieten. 50 Vortragende informieren in Vorträgen, Seminare und Workshops werden ebenfalls angeboten.

Insgesamt sind 15 Länder bei den Biofeldtagen vertreten.

Partner der Veranstaltung sind auch das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) Österreich sowie BIO AUSTRIA Burgenland und der Landwirtschaftskammer Österreich.