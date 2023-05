Fondsmanager Alois Wögerbauer über Geldanlagen im Spannungsfeld

Kunden der BKS Bank erhielten vom Profi Einblicke in aktuelle Entwicklungen sowie Anregungen für eine erfolgreiche Veranlagung in den kommenden Monaten. Der Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. sowie Fondsmanager des 3 Banken Österreich-Fonds ging in seinem Vortrag vor allem auf die maßgeblichen Trends Digitalisierung und Energiewende im Detail ein. Trotz zahlreicher Herausforderungen berge das derzeitige Umfeld neue Möglichkeiten erfolgreich zu investieren, zeigte sich Wögerbauer vor den zahlreich erschienen Gästen überzeugt: „Die richtige Positionierung ist aber besonders wichtig.“

Am Podium begrüßt werden konnte auch Christian Derler, Leiter der zentralen Abteilung Vorsorgen und Veranlagen der BKS Bank. Er stellte diverse Veranlagungskonzepte der BKS Bank und die damit verbundenen Strategien vor.

