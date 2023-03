Landes-Blasmusikverband hielt in Eisenstadt Generalversammlung ab

Werbung

Ein Tagesordnungspunkt waren die Berichte und Ausblicke der einzelnen Fachbereichen des BBV. Landesobmann Peter Reichstädter gab einen Über- und Ausblick über das Arbeitsjahr 2023 und unterstrich die Wichtigkeit der Kooperationen und Partnerschaften zum Beispiel mit den Musikschulen und dem Joseph-Haydn Konservatorium und bedankte sich bei allen Funktionären für die gute Zusammenarbeit. Landesobmann-Stellvertreter Günther Kleidosty stellte das Bläser Symposium am 14. und 15. April „Bevor die Luft ausgeht“ auf der Friedensburg Schlaining vor.

Landeskapellmeister Hans Kausz gab einen Überblick über die anstehenden Veranstaltungen wie zum Beispiel das Landeswertungsspiel Nord, welches am 2. April in der Müllendorfer Mehrzweckhalle stattfindet und die geplanten Fortbildungen. Landesjugendreferent Martón Ilyés strich die Wichtigkeit der Jugendarbeit in den Vereinen hervor und machte auf den Jugendblasorchester-Wettbewerb am 13. Mai in Oberschützen aufmerksam.

Landesstabführer Andreas Blutmager berichtete über die Aus- und Weiterbildungen im Bereich der Musik in Bewegung und verwies auf den Tag der Marketenderinnen am 22. April in Purbach. Landesmedienreferentin Lisa Vogl bedankte sich bei den Funktionären für die Medienarbeit für Social Media und die Blasmusikzeitung und umriss die Ziele aus dem Bereich der Medien bis zum Jubiläumsjahr 2025 des Burgenländischen Blasmusikverbandes.

Auch die Ehrungen von Vereinsmitgliedern sind ein wichtiger Bestandteil von Generalversammlungen und dienen dazu, das Engagement und die Leistungen der Geehrten zu würdigen. So wurde der Musikverein Oggau für den dritten Platz beim Videowettbewerb im Zuge von „70 Jahre Österreichischer Blasmusikverband“ ausgezeichnet und bekam einen Tambourstab überreicht. Das Verdienstkreuz in Bronze wurde an Landesfinanzreferent Reinhard Bauer, Landestabführer Andreas Blutmager, Landeskapellmeister Hans Kausz und Landesjugendreferent Márton Ilyés für ihre langjährige Tätigkeit im Blasmusikverband verliehen. Der Titel „Ambassador“, welcher ein (Marken-)Botschafter für die Blasmusik Burgenland ist, wurde Reinhold Bieber verliehen.

Geschlossen wurde die Sitzung von Landesobmann Peter Reichstädter mit den Worten „Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe“ und der Burgenländischen Landeshymne.

