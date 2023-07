Rotes Kreuz zu Besuch in der Volksschule Mörbisch

In den letzten Schultagen vor Beginn der heiß ersehnten Sommerferien stattete das Rote Kreuz Mörbisch um Ortsstellenleiterin Hildegard Lang der Volksschule einen Besuch ab. Ein besonderes Highlight für die Kids war dabei natürlich Blaulicht und Sirene, die vor der Schule dem Praxistest unterzogen wurden. Auch Bürgermeisterin Bettina Zentgraf schaute mit den Ehrenamtlichen in der Volksschule vorbei: „Herzlichen Dank an die freiwiligen Helfer für den Vormittag zum Thema Rotes Kreuz und Erste Hilfe.“