Blick hinter die Grenze Fertörakos: Mega-Projekt „besser als in Österreich“

Lesezeit: 2 Min Peter Wagentristl

Schöner, nützlicher, umweltfreundlicher. So vergleicht der hochrangige Fidesz-Politiker János Lázár (l.) das Mega-Projekt mit Österreich. Foto: zVg Lázár

U ngarn will am Mega-Projekt in Fertörakos festhalten. Dazu müssen aber erst die eingefrorenen EU-Gelder freigegeben werden. Kritik auch an Österreich.