Bodenversiegelungs-Ausstellung in Eisenstädter Stallungen eröffnet

Das Thema Bodenversiegelung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das merkte man beim großen Interesse an der neuen Ausstellung "Boden für Alle". Der Neusiedler Architekt Nikolaus Gartner hat die Ausstellung des Architekturzentrums Wien und die beiden Kuratorinnen Karoline Mayer (li.) und Katharina Ritter nach Eisenstadt geholt. In den ehemaligen Stallungen von Schloss Esterházy kann man über Themen wie Raumplanung, Siedlungsgrenzen und was diese mit den Bodenpreisen zu tun haben, lernen. Bitter-humoriges Highlight sind die fünf "Worst Case"-Beispiele, wie etwa das Einkaufzentrum auf der grünen Wiese neben einem anderen dabenstehenden, leeren Einkaufszentrums. Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf eröffnete die Ausstellung. Sie sieht durch die Inhalte die neue Raumplanungsnovelle der Landesregierung bestätigt. ÖVP-Gemeinderat Werner Klikovits, Kulturausschuss-Obfrau Waltraud Bachmaier und Alt-Landeskammerdirektor Otto Prieler. Der betonte, dass landwirtschaftliche Produkte wie Joghurt ebensowenig beliebig vermehrbar sind, wie eben die Ressource Boden. Die Grünen rund um Landtagsabgeordneten Wolfgang Spitzmüller und der Eisenstädter Gemeinderätin Anja Haider-Wallner freuten sich über das hohe Interesse an diesem "typisch Grünen Thema". SPÖ-Gemeinderat Markus Rauchbauer und Stadträtin Beatrix Wagner zeigten sich von der Ausstellung begeistert.

