Volkshochschule Burgenland schickt Bücher auf Reisen

Egal ob Lesen, Schreiben oder Rechnen – was für viele zum Alltag dazugehört ist für manche unter uns nicht selbstverständlich. Trotz neun Jahren Schulpflicht, haben laut Volkshochschule Burgenland schätzungsweise zwischen 10.500 bis 21.000 Burgenländerinnen und Burgenländer Probleme beim Lesen, Schreiben und Rechnen. Sind also damit funktionale Analphabetinnen oder Analphabeten. Diese Personen sind demnach nicht in der Lage die Schriftsprache im täglichen Leben zu nutzen.

Die Volkshochschule möchte daher am Weltalphabetisierungstag mit ihrer Bookcrossing-Aktion auf dieses Thema aufmerksam machen, wie Geschäftsführerin der Volkshochschule Burgenland Ursula Foki erklärt: „Wir möchten auf die Basisbildungsdefizite vieler Menschen im Burgenland aufmerksam machen. Es geht hier um Personen, die sich beim Lesen, Rechnen, Schreiben und auch im Bereich der Digitalen Kompetenzen schwertun.“ Bereits zum 15. Mal können Interessierte eines der vielen Bücher gratis auswählen und zum Lesen mit nach Hause nehmen. Die Bücher sind mit einem einmaligen Nummerncode beschriftet worden. Nach dem Lesen kann das Buch an einem öffentlichen Platz – wie ein Kaffeehaus oder im Zug – zurückgelassen werden. Das Buch wird so auf die Reise „geschickt“ und kann so von jedem der Lust darauf hat gelesen werden.