Feuerwehr-Großeinsatz in Eisenstädter Industriestraße .

Am heutigen Nachmittag, 16. September, heulten die Sirenen mehrerer Feuerwehren: Ein Gebäude in der Eisenstädter Industriestraße stand in Brand. Es handelt sich um ein Nachbargebäude des Bau- und Betriebsdienstleistungszentrum Nord der Landesbaudirektion. Die Löscharbeiten dauern noch, ein großräumiges Umfahren der Industriestraße wird empfohlen.