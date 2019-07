In der Nacht vom gestrigen Montag auf den heutigen Dienstag brannte eine Schilfinsel nahe der Seebühne Mörbisch. Die Feuerwehr Mörbisch war den ganzen Morgen im Einsatz. Die Vermutung liegt nahe, dass das zur Sondervorstellung der Seefestspiele Mörbisch gehörende Feuerwerk den Brand ausgelöst hatte.

Unmittelbar nach Ende der Sondervorstellung auf der Seebühne Mörbisch am See, kam es auf der großen Schilfinsel hinter der Seebühne zu einem Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen große Teile der Insel bereits in Brand, die Flammen wurden durch den herrschenden Wind immer wieder weiter angefacht.

Dramatischer Löscheinsatz

Aufgrund der Lage des Brandes war es der Feuerwehr nicht möglich, zum Brandherd vorzudringen, selbst die Wurfweite der Wasserwerfer am Feuerwehrboot war zu gering. Aus diesem Grunde wurde von der Einsatzleitung die Entscheidung getroffen das Schilf kontrolliert abbrennen zu lassen. Wenn die Flammen den Randbereich der Insel erreichten, wurden sie mittels Wasserwerfer und Strahlrohren abgelöscht.

Mit dem Einsetzen der Morgendämmerung wurden zwei Feuerwehrmänner im Schilf abgesetzt. Diese verlegten in weiterer Folge eine Löschleitung durch den schlammigen Untergrund und konnten den Brand so schließlich löschen. Um 06:15 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Personen oder Seehütten waren zu keiner Zeit gefährdet.

Ein großes Lob gilt der FF Mörbisch!