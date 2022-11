Loretto: Erstes „Narrenwecken“ seit Corona

Werbung

Die Enttäuschung im Vorjahr war riesig: „Vier Tage davor mussten wir das ,Narrenwecken‘ wegen Corona absagen“, erinnert sich die Organisatorin und Präsidentin der Faschingsgilde Loretto, Brigitte Kreminger.

Nach der seit Corona-Beginn herrschenden „Abstinenz“ ist die Vorfreude auf die übermorgen, Samstag, aus Platzgründen in der Kulturwerkstätte in Hofe am Leithaberge (Niederösterreich) stattfindende Veranstaltung umso größer. „Nach den Reservierungen ist die Halle mit 315 Personen voll. Wir können höchstens schauen, da und dort vielleicht noch ein Platzerl freizumachen“, so Kreminger.

Nachdem zuvor noch in der Lugner City der offizielle Start der Narrenzeit des Landesverbandes für Wien und Burgenland im Bund österreichischer Faschingsgilden mitzelebriert wird, geht es für die Lorettaner Gilde dann schnurstracks nach Hof, wo um 20 Uhr die Eröffnung ansteht.

Auf die Besucher wartet einmal mehr ein buntes Programm. „Es kommen etwa viele Gilden aus Niederösterreich, Gäste aus Deutschland, die ,Caledonian Pipe and Drums‘ aus Steinbrunn, die Band ,DIE3‘ und natürlich unsere Garde mit vielen Auftritten“, schwärmt die Gilde-Präsidentin.

Für das im Vorjahr aufgrund von Corona „in kleinstem Rahmen“ inthronisierte Landesprinzenpaar für Wien und das Burgenland, Daniela I. und Christian I., steht somit nun der „erste große offizielle Auftritt“ bevor, so Kreminger.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.