FreuRaum mit Finanz-Sorgen

„Die Coronakrise haben wir überlebt, jetzt brechen uns Energiekosten, Teuerung und ausbleibende Umsätze das Genick“, warnt Anja Haider-Wallner. Die finanzielle Lage sei eng, die nächsten ein bis zwei Monate entscheidend.

Dabei scheint zu Mittag das Lokal doch gut gefüllt? „Zu Mittag müssen haben wir tatsächlich oft nicht mehr Platz für alle Gäste. Beim Frühstück, dem Kaffee am Nachmittag und dem After Work-Bier am Abend aber könnten wir diese Gäste dann wiederum dringend brauchen“, erklärt Haider-Wallner.

Mit Benefiz-Event und Mittags-Abos aus der Krise

Am 20. Juni um 18 Uhr steigt in der Fanny-Elßler-Gasse vor dem FreuRaum ein Benefiz-Event rund um einen der frühesten Förderer: Kabarett- und Schauspiel-Star Josef Hader.

Was noch zu wenig bekannt ist: Der FreuRaum bietet „Mittagsessen-Abos“ an, bei denen Menüs in die Firmen geliefert werden. Nur 20 Firmenkunden würde dem FreuRaum schon aus der Patsche helfen. Außerdem werden Firmen Sponsoring-Pakete angeboten.

Dann wäre da noch die öffentliche Hand. „Stadt oder Land sollten nicht einfach zuschauen, wenn so ein Leuchtturmprojekt Probleme hat. Wir sind gerade in mit beiden - und dem Bund - in Gesprächen.“

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.