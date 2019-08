62-Jähriger nach Herzinfarkt am Steuer gestorben .

Ein 62-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Eisenstadt hat am Mittwoch gegen 6.45 Uhr während der Fahrt auf der Landstraße zwischen Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See) und Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) einen Herzinfarkt erlitten und ist verstorben.