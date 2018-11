Ab 1. Jänner 2019 geht das Seebad Breitenbrunn in den Besitz der Esterhazy Privatstiftung über. In den letzten Jahrzehnten hatte die Gemeinde das Gelände gepachtet. Nach jahrelangen Verhandlungen entschloss sich die Esterhazy Privatstiftung, das Gelände selbst zu übernehmen und zu modernisieren.

„Wir beginnen mit der Modernisierung der Steganlagen im Hafenbereich“, so eine Sprecherin des Unternehmens. In den nächsten drei Jahren soll schrittweise die gesamte Anlage erneuer werden. Bootsbesitzer und Dauercamper können schon Verträge mit Esterhazy abschließen. Es werde darauf geachtet, alle Vereine, die am See tätig sind, hierzubehalten, heißt es von Esterházy.

Die Gespräche mit dem Yachtclub Breitenbrunn (YCBb) wurden seit den Sommermonaten separat geführt. Der Yachtclub sollte verlegt werden, womit der Club aber nicht einverstanden ist. Daher kam es zu gesonderten Gesprächen mit der Privatstiftung.