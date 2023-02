Seebäder bald noch moderner

Nach der Eislaufsaison ist vor der Badesaison. Beim Seebad Breitenbrunn etwa wird die ruhige Winterzeit für die angekündigten Modernisierungsarbeiten der Esterhazy Betriebe genutzt.

„Wir befinden uns genau im Zeitplan für die Baumaßnahmen der ersten Phase“, erklärt eine Unternehmenssprecherin gegenüber der BVZ. Derzeit werde das Marinagebäude und eine Strandbar errichtet sowie das Marinabecken im Hafenbereich fertiggestellt. In einem zweiten Bauabschnitt geht es dann ab Herbst an die Errichtung des „Bungalow-Dorfes und des Lodgeparks (siehe Bild oben). Diese sind am ehemaligen Gelände des Yachtclub Breitenbrunn (YCBb) geplant, die für die Esterhazy-Pläne das Areal am See räumen mussten. Mit diesem neuen Nächtigungsangebot will man auch neue Zielgruppen erschließen. Die eigentlichen Bauarbeiten starten aber erst im Herbst des heurigen Jahres. Die Fertigstellung ist bis Sommer 2024 geplant.

Der akute Wassermangel am Neusiedler See habe keine Konsequenzen auf die Aufwertung des Seebades, betont man bei den Esterhazy Betrieben: „Natürlich beziehen wir die klimatischen Gegebenheiten in unsere Planungen ein und setzen – auch gemeinsam mit der Seemanagement Burgenland GmbH – Schritte, um das Ökosystem und das Erholungsgebiet Neusiedler See langfristig und nachhaltig abzusichern.“

Apropos Ökosystem: Das hartnäckige Gerücht, es würden weitere Bäume am Areal des Seebades und des ehemaligen Yachtclubs gefällt werden, bestätigt man nicht: „Es werden grundsätzlich nur alte, kranke Bäume gefällt, die jedoch umgehend ersetzt werden. Der Baumbestand wurde durch zusätzliche 65 Bäume ergänzt.“ Nach eigenen Angaben habe man eine Fläche von 1.100 Quadratmetern entsiegelt und 10.000 Quadratmeter Grünfläche zusätzlich öffentlich zugänglich gemacht.

Pläne für Seebad Rust noch in den Babyschuhen

Am Westufer in Rust sind die Esterhazy-Pläne zur Aufwertung dagegen noch nicht so weit fortgeschritten. Einen Zeitplan für die weitere Planung und Umsetzung gibt es nach wie vor nicht. „Gemeinsam mit der Freistadt Rust wird an einem Masterplan gearbeitet“, heißt es von den See-Eigentümern. Jedenfalls sei das Ziel in der Storchenstadt eine „Neukonzeption mit saisonverlängerten Maßnahmen.“

