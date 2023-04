Georgier schlug nach Besuch im Familypark Soldat k.o.

Werbung

Am 30. Jänner 2023 waren der Angeklagte und mehrere Zeugen ausführlich befragt worden. Am 13. April sollten nun noch die letzten Zeugen befragt und das Urteil gesprochen werden.

Doch soweit kam es nicht. Der Verteidiger des 38-jährigen Angeklagten bestand auf einer Neudurchführung des Prozesses, weil ihm das Protokoll des ersten Verhandlungstages nicht zugestellt worden sei.

„Das stellt einen unzulässigen Eingriff in die Verfahrensrechte meines Mandanten dar“, argumentierte der Verteidiger.

„Das Protokoll muss erst mit dem Urteil zugestellt werden“, hielt Richterin Melanie Gschiel diesem Vorwurf entgegen. Danach begann sie mit der neuerlichen Befragung des Angeklagten.

Angeklagter bekannte sich nicht schuldig

Dieser blieb dabei: Das Opfer habe die ihm zugefügte Verletzung provoziert, er selbst sei unschuldig.

Am 10. Juli 2022 war der Georgier mit seiner Familie nach einem Besuch im Familypark am Heimweg nach Wien. Seine 41-jährige Ehefrau sei am Steuer des Autos gesessen, weil er selbst nach einer Schulteroperation den rechten Arm in einer Schlinge getragen habe.

Bei einem Obststand am Ortsrand von St. Margarethen sei man stehengeblieben, er sei zum Obststand gegangen, um einzukaufen.

„Obstverkäuferin sagte, ich darf da nicht parken“

„Die Obstverkäuferin sagte, ich darf da nicht parken, weil wir den Fahrradweg blockieren“, sagte der Angeklagte. „Für mich war das nicht verständlich, es gab keine Bodenmarkierungen.“ Außerdem würde man ohnehin gleich wegfahren.

An dieser Kreuzung in St. Margarethen ereignete sich der Zwischenfall. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir, BVZ/Kirchmeir

In der Zwischenzeit hatte sich ein 38-jähriger Soldat mit seiner Lebensgefährtin, von einer Nebenstraße kommend, mit dem Auto dem Kreuzungsbereich mit der Durchzugsstraße genähert, wo nach Betriebsschluss des Familyparks ein hohes Verkehrsaufkommen herrschte.

Das schwarze Auto des Georgiers sei in der Kreuzung gestanden. „Ich fuhr langsam hin, sah, dass ich nicht vorbeikomme“, hatte der Soldat beim ersten Verhandlungstermin berichtet.

Er stieg aus, um die Frau des Georgiers zu bitten, auf die Seite zu fahren. Sie habe mit einer „Flut von Schimpfwörtern“ auf Englisch reagiert.

Die Frau sei immer hysterischer geworden, da habe er sich in Richtung seines Autos umgedreht, um mit seinem Handy die Polizei zu rufen.

Opfer erinnert sich: „Liege im Spital und werde unter dem Auge genäht“

„Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich im Spital liege und unter dem Auge genäht werde“, sagte der Soldat.

Er hatte einen Zahn verloren, vier weitere waren abgesplittert. Unter seinem Auge klaffte eine Wunde, das Auge war geprellt, Hüfte und Gesäß waren blau. Noch heute laboriert der 38-Jährige an den Folgen des Vorfalls.

Der Soldat habe aggressiv auf seine Frau eingeredet, schilderte der Angeklagte die Situation. Er habe sich zwischen das Auto und den anderen Mann gestellt. „Ich drängte ihn mit der Hand weg und sagte: Lass uns in Ruhe“, berichtete der Angeklagte.

Der andere Mann sei nah auf ihn zugekommen, da habe er, so der Angeklagte, einen „irrsinnigen Schmerz in der Schulter“ gespürt.

Angeklagter gab Tritte und Faustschlag zu

Er habe dem Soldaten mit der offenen Hand ins Gesicht geschlagen. „Dadurch fiel er zu Boden. Mehrmals versuchte er nach mir zu greifen, ich versuchte ihn wegzutreten“, sagte der Angeklagte. Und er gab zu, den am Boden kauernden Mann mit der Faust auf die Wange geschlagen zu haben.

Dann sei er ins Auto eingestiegen, die Familie fuhr direkt nach Wien.

„Sahen Sie, dass der Mann blutete?“, fragte die Richterin.

„Ja, an der Wange“, antwortete der Angeklagte.

Richterin: „Wieso fuhren Sie einfach weg?“

„Wieso fuhren Sie einfach weg?“, wunderte sich die Richterin.

„Weil ich Angst hatte, dass er aufsteht und mich schlägt“, antwortete der Angeklagte.

„Wieso riefen Sie nicht die Rettung?“, hielt ihm die Richterin vor.

„Es waren Leute rundherum“, antwortete der Angeklagte. „Also verließen Sie sich darauf, dass andere die Rettung rufen?“, hakte die Richterin nach. „Er war meiner Meinung nach nicht schwer verletzt“, sagte der Angeklagte, der sich darüber beschwerte, „als Schlägertyp“ dargestellt zu werden.

„Wenn ich mit meinen 110 Kilogramm auf einen Bewusstlosen eintrete, hat er mehr als einen abgesplitterten Zahn“, sagte er.

Zeugin hatte nach Vorfall Schmerzen

Befragt wurde eine Zeugin, die nach dem Vorfall auch über Schmerzen geklagt hatte. Sie sei mit dem Auto auf den Schotterparkplatz neben dem Obststand zugefahren, weil sie selbst Früchte kaufen wollte. Das Auto des Georgiers sei mit dem Heck in die Bundesstraße geragt, ein Ausfahren sei nicht möglich gewesen.

Wie genau es zu ihren Verletzungen gekommen war, ließ sich im Prozess nicht klären. Der Angeklagte sagte: „Dass ich sie beim Ausholen verletzte, kann ich mir nicht vorstellen.“

Befragt wurde am 13. April ein Freund des Angeklagten, der am 10. Juli 2022 ebenfalls mit seiner Familie den Familypark besucht hatte und am Heimweg „im Schritttempo“ in seinem Auto am Obststand in St. Margarethen vorbeifuhr.

Er habe gesehen, wie der Angeklagte auf den am Boden liegenden Mann hintrat. Einen Faustschlag habe er nicht gesehen.

Opfer will 12.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz

Privatbeteiligtenvertreter Florian Astl hatte für das Opfer 12.000 Euro Schmerzensgeld und Schadenersatz gefordert. Der Verteidiger wies diesen Anspruch zurück.

Der Prozess wurde auf 1. Juni vertagt. Alle Ende Jänner befragten Zeugen müssen zu einer neuerlichen Aussage vorgeladen werden.

