Klingenbacherin Dorothea Zeichmann über Leben der Burgenland-Kroaten

Teta Mare, die titelgebende Tante Maria und Schwester von Dorothea Zeichmanns Vater „hat immer viel erzählt - sie war eine sehr interessante, bodenständige und auch bescheidene Frau“, erinnert sich die Autorin zurück. Generell habe sie gern den vielen Geschichten der Eltern, der Kuma/Patentante oder von Verwandten gelauscht: „Vor ein paar Jahren habe ich dann begonnen, alles niederzuschreiben, damit ich selbst es nicht vergesse und es auch nicht in Vergessenheit gerät.“

Die Anekdoten und kurzen Geschichten fügten sich letztendlich zu einem Porträt einer burgenlandkroatischen Familie, Zeichmann spannt dabei den Bogen über zwei Weltkriege und die Zeit danach. In ihrer Heimatgemeinde Klingenbach wie auch in zahlreichen umliegenden Ortschaften wurde damals ausschließlich Kroatisch gesprochen, jedes Dorf war eine kleine Welt für sich. Wer diese etwa wegen Ausbildung oder Dienstverhältnis verließ, sah sich oft zwar mit einem ähnlichen Alltag, aber einer anderen Umgangssprache konfrontiert. „Es geht in diesem Buch also auch um Assimilation und wie diese passieren konnte“, so die 66-Jährige.

Das zweisprachige Buch - die kroatische Übersetzung stammt ebenfalls aus den Händen von Zeichmann - wurde von der edition lex liszt 12 herausgegeben. Es ist über den Verlag wie auch im gut sortierten Buchhandel erhältlich. Die Präsentation findet am 21. Oktober um 19 Uhr in der Jubiläumshalle Klingenbach statt, für die musikalische Umrahmung sorgt die Tamburica Klingenbach.