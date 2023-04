„Idyllisches Eisenstadt“ abseits der Tourismus-Motive

Eisenstadt Bildbände über Eisenstadt beschäftigen sich meist mit dem Schloss Esterházy, dem Schlosspark oder der Haydn-Kirche. Das sei aber der touristische Blick auf die Stadt, nicht der, der Menschen, die hier leben. Das kam der Eisenstädter Autor Thomas Sailer bei einem Spaziergang. „Vom Schloss gibt es hunderte Aufnahmen, aber wer fotografiert denn schon die Franz-Werfel-Gasse?“, fragte er sich der 35-Jährige. Die Antwort ist ein Buch, das unser Alltagsbewusstsein unserer Heimatstadt gründlich hinterfragt. Tatsächlich ist für die Lebensqualität in Eisenstadt das Schloss schon wichtig, die unverbaute Natur und Aussicht vom Hetscherlberg oder Katterstein aber doch ausschlaggebender.

Buch soll festhalten, was vielleicht einmal der Moderne weichen muss

Sailer will sein Buch daher, wie er bei der Buchpräsentation am Mittwoch betonte, auch als Zeitdokument verstanden wissen. Vielleicht gibt es in 20 Jahren diese unverbauten Plätze ja nicht mehr in diesem Ausmaß. Dann es – wie bei einem historischen Bildband – wichtig, diese verschwundene Idylle in Erinnerung zu behalten.

„Wir wollen möglichst viel, was im Buch abgebildet ist, erhalten“, betonte daher auch Bürgermeister Thomas Steiner bei seiner Einleitung. Viele der der auf 160 Fotos festgehaltenen Plätze und Straßen kenne selbst er als Bürgermeister nicht, gab Steiner zu. Er war damit im Gemeinderatssaal nicht alleine – obwohl der Saal fast restlos gefüllt war.

Über das Buch

„Idyllisches Eisenstadt“ ist um 25 Euro über den Autor Thomas Sailer erhältlich. Die Bilder erscheinen auch hier: instagram.com/idyllisches_eisenstadt/

