Enormer Andrang zu bürgernaher Politik

Im Form von Bürgergesprächen in allen drei Ortsteilen bietet die Landeshauptstadt den Eisenstädter einen Rückblick über 2018, Ausblick auf 2019 und stellt sich den Fragen der Einwohner. Gestern, 27.11., war Kleinhöflein dran, heute folgt Eisenstadt und morgen St. Georgen. Der Andrang zu den Bürgergesprächen war enorm, der Martins-Keller Kleinhöflein zum Bersten gefüllt.

2018 gab es in Eisenstadt von allem etwas mehr

Mehr Einwohner. Rund 900 Geburten standen 700 Sterbefällen gegenüber, die Landeshauptstadt wird bald mehr Einwohner haben, als der gesamte Bezirk Jennersdorf, scherzte Steiner. Die BVZ hat über die generelle Bevölkerungsexplosion im Nordburgenland berichtet.

Mehr Infrastruktur. Ein neuer Kindergartern (Krautgartenweg) und der teuere Umbau der NMS und die neue LED-Beleuchtung (spart ca. 100.000 Euro/Jahr!) kosteten der Stadt rund 5 Millionen Euro, der Straßenbau der wachsenden Stadt verschlang fast 2 Mio. Euro. Es gibt in Eisenstadt nun 24 Spielplätze, im E-Cube fanden 160 Events mit insgesamt 11.500 Besucher statt. In wenigen Tagen startet die 4. City-Bus-Linie "Fanny" und auch die Liste an Events in der Landeshauptstadt lässt sich sehen.

Mehr Budget-Transparenz. Bürgermeister Steiner betonte die Wichtigkeit von Transparenz in der Politik. Mit der Veröffentlichung des stolzen 48 Mio. Euro-Budgets inklusive aller Einnahmen und Ausgaben auf der Plattform offenerhaushalt.at lässt er den Worten auch Taten folgen (siehe Abbildung). Was aufgrund der vielen Infrastrukturmaßnahmen auch gestiegen ist, sind die Schulden (von 29 auf 30 Mio.). Bereits 2019 will Steiner aber 2,3 Mio. davon tilgen, außerdem ist sein ambitionierter Plan den Schuldenstand bis 2021 auf unter 25 Mio. zu drücken.

Bürgerfragen rund um Verkehr und Hundezonen

Die Anfragen rund um neue Zebrastreifen und gefühlte Geschwindigkeitsübertretungen auf der Kleinhöfleiner Hauptstraße kann Steiner nur an zu verantwortlichen Stellen weitergeben: Bevor ein Zebrastreifen gemacht werden kann braucht es erst eine überraschend aufwändige Evalution des Verkehrs und der Schulwege.

Die Sorgen eines Winzers, dass Hundebesitzer den Hundekot immer seltener aus Weingärten entfernen würden, konnte Bürgermeister Steiner beruhigen: Es ist eine zweite Hundezone bereits in Planung.