„Oberberg lebendiger machen“: Thomas Steiner im Interview

Die Verdreifachung der Energiekosten hat die Stadt hart getroffen, müssen teure Projekte wie die Begnungszone auf der Esterházystraße verschoben werden?

Steiner: Die Begegnungszone steht nach wie vor auf der Agenda, aber die Frage ist, wann genau das Projekt gestartet wird. Derzeit erarbeiten wir eine Prioritätenliste. Wir müssen uns wie alle anderen nach der Decke strecken, aber der Verkehr bleibt sicher weit oben auf dieser Liste.

Es sind also auch weiter bauliche Maßnahmen geplant, wie die Niveau-Hebung?

Steiner: Ja, die Hebung der Verkehrssicherheit für Rad- und Fußverkehr ist ein Hauptziel. Für manche ist so etwas noch nicht ganz vorstellbar. Ich habe mir daher hier auch eine starke Bürgerbeteiligung vorgenommen. Es gibt bereits Pläne, diese sind aber nur der Anfang und nicht das Ende dieses Diskussionsprozesses. Ich bin überzeugt, dass die allermeisten zufrieden sein werden, wie bei der Mariahilferstraße in Wien, da kann sich heute ja auch niemand mehr vorstellen, dass das jemals anders war.

Wo rangiert auf der Prioritäten-Liste das Haydn-Kino?

Steiner: Ich traue mich bei der heutigen weltpolitischen Situation nicht mehr zu sagen, wann wir fertig sein werden. Fix ist, dass wir 2023 mit der Renovierung beginnen und vor 26 fertig sein wollen. Hier geht es auch um Unterstützung vom Denkmalamt und vom Land – das wäre ja auch mal angebracht.

Wie wird die Stadt im Jubiläumsjahr 2025 aussehen?

Steiner: Die Stadtvilla ist bereits auf Schiene, der Prozess wurde vor zwei Jahren gestartet mit dem Ziel, ein zentrales Projekt zur 100 Jahr-Feier zu werden. Wir werden das ganze Jahr hindurch feiern, eine interne Gruppe wird sich demnächst einen Grundraster überlegen, im zweiten Schritt werden wir viele Vereine und andere Externe einladen mitzumischen. Wichtig ist, dass gefeiert wird, aber die Projekte auch nachhaltig sind und den Tourismus beflügeln.

Der Oberberg ist ja generell schon länger ein stadtplanerisches Sorgenkind.

Steiner: Wir wollen ihn dringend lebendiger machen. Deswegen haben wir jetzt ja auch einen eigenen Ausschuss eingesetzt, den Andrea Dvornikovich leiten wird. Sie wird ein Gesamtkonzept erstellen, wie wir den Ober- und Unterberg in Zukunft positionieren wollen. So sollen etwa auch neue Geschäfte dort einziehen.

Vor Kurzem gab es ein Bürgergespräch in der Kirchengasse. Wie ist dieses gelaufen?

Steiner: Sehr positiv. Bei jedem Bau gibt es immer auch Vorbehalte, das ist verständlich, Bauphasen sind immer auch Belastungen. Diese haben sich bis jetzt aber fast immer noch als positiv herausgestellt, auch bei Bauprojekten, bei denen es anfängliche Kritik gab.

Das verlorene jüdische Leben am Unterberg zu stärken, war in den letzten Jahren auch ein offensichtliches Anliegen.

Steiner: Das ist mir ein persönliches Anliegen. Das Wachhalten der Geschichte ist für die Gesellschaft wichtig, man darf auch die Fehler nicht einfach abhaken. Mit dem Direktor des Jüdischen Museums, Johannes Reiss, haben wir einen kongenialen Partner, der versteht, wie man so ein sensibles Thema am besten angeht. Die Anwesenheit des israelischen Botschafters bei der Einweihung der neuen Gedenktafel war eine Auszeichnung, die zeigt, dass die jüdische Geschichte unserer Stadt von größerem Interesse ist. Das werden wir nicht zuletzt auch touristisch nutzen können. Ich schaue mir im Urlaub ja auch immer die historischen Viertel an.

Apropos jüdisches Leben: In der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates bekamen Teile des „Wolfgartens“ eine neue Widmung.

Steiner: Das ist ein sehr sensibler Bereich, daher wurde er im Stadtentwirklungsplan STEP so auch ausgewiesen. Wir wollen ihn nicht einfach so in ein Wohnungsgebiet umwidmen, sondern man muss überlegen, wie Projekte mit Verkehr und Umweltschutz in Einklang zu bringen sind. Es liegt am Eigentümer und den Projektentwicklern, uns etwas vorzulegen, dem wir zustimmen können. Diese neu beschlossene Widmungsform sagt ja genau das aus.

Gibt es zu dem Projekt schon Details?

Steiner: Wir wollen die Schule erhalten, das ist mir sehr wichtig. Das geplante Altersheim habe ich früher schon mit Alt-Landesrat Peter Rezar vereinbart, wir wollten eine Behindertenbetreuung dort inkludieren. Das hat sich damals leider verlaufen, ich halte es aber nach wie vor für notwendig. Außerdem plant die Diözese eine kleine Anzahl von Wohnungen. Auch nicht unwichtig: Die alte Pädak steht mittlerweile ja unter Denkmalschutz.

Diese neue Widmungsform ist ja eine Idee der Landesregierung. Wie läuft die Zusammenarbeit? Im Wahlkampf wurden ja durchaus harte Töne angeschlagen.

Steiner: Die neue Widmungsform ist eine gute Sache, früher hat kaum jemand ein Projekt entwickelt wegen der Grünlandwidmung. Da gab es Kosten aber kaum Aussichten, diese Zwischenwidmung soll daher Projektentwicklern Mut machen .Mit der Landesregierung haben wir außerhalb des Wahlkampfes eine gute Zusammenarbeit. Bellende Hunde beißen nicht, dank des Übereinkommens mit Landesrat Heinrich Dorner haben die Dragonz einen Parkettboden im Sportzentrum bekommen und spielen nun erstklassig.

Basketball, Leichtathletik – sehen Sie den Sport als einen Ihrer Polit-Schwerpunkte?

Steiner: Das sind nicht nur meine Verdienste, der Sportentwicklungsplan war die Idee von Andrea Fraunschiel, 2008 war Eisenstadt erst die zweite Stadt Österreichs, die so einen hatte.

Die Hoffnung auf das 50 Meter-Becken besteht noch?

Steiner: Ich habe 2012 gesagt, wir wollen eine Leichtathletikanlage bauen, das wurde lange verhindert, 2019 wurde sie eröffnet. Manches dauert einfach ein paar Jahre. Wir haben gezeigt, was im Vergleich zu den Projekten in Mattersburg und Neusiedl mit wenig Aufwand möglich wäre. Das einzige, das ich ausschließen muss, ist, dass wir das finanziell alleine schultern können.

Die Wahl hat neue Gesichter in den Nachbargemeinden hervorgebracht. Bedeutet das auch neue Chancen für eine Stadtbus-Erweiterung?

Steiner: Ich habe mit der neuen Großhöfleiner Bürgermeisterin Maria Zoffmann bereits ein regelmäßiges Treffen vereinbart, ich kenne sie schon sehr lange und sehr gut. Ich sehe das aber weniger parteipolitisch, ich habe auch mit ihrem SPÖ-Vorgänger Heinz Heidenreich gut zusammengearbeitet. Die Stadtbuserweiterung ist prinzipell vorstellbar, in einem Feldversuch haben wir sie ja schon getestet. Ideal wäre Großhöflein und den Bahnhof Müllendorf öffentlich zu verbinden, das wäre für alle ein Vorteil und für den Verkehr eine Entlastung. Aber die Kosten dafür kann nicht Eisenstadt alleine tragen.

Beim unserem letzten Interview haben Sie gemeint, Sie wollen bis zum Jubiläumsjahr Bürgermeister bleiben. Was passiert nach 2025?

Steiner: Das wäre Kaffeesudlesen, Fakt ist: Bürgermeister von Eisenstadt ist und bleibt der schönste Job der Welt.

