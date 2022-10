Purbacher Ortschef Harald Neumayer: „Ärmel hoch und los“

Werbung

Harald Neumayer (SPÖ) holte bei den Bürgermeisterwahlen das höchste Amt in der Gemeinde von Martin Horak und der ÖVP. Er will nun „die Ärmel hochkrempeln und gleich loslegen.“

BVZ: Vor ihrem Büro hängt noch das Namensschild ihres Vorgängers. Stehen außer diesem Schild noch weitere Änderungen im Rathaus an?

Harald Neumayer: Den Umbau des Büros werde ich mir selber finanzieren. Das restliche Gebäude soll, wie angekündigt, saniert werden. Da es aber unter Denkmalschutz steht und die Bausubstanz relativ schlecht ist, wird das allerdings kein leichtes Unterfangen. Gespräche und Planung laufen aber bereits.

Als Baumeister sind Sie in diesem Bereich Experte, die Themen Bauen und Wohnen werden nicht nur in Purbach heiß diskutiert. Was sind ihre Pläne diesbezüglich?

Neumayer: Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, man kann auch Flachdächer nicht verhindern. Aber wir achten auf eine typisch pannonische Bauweise. Die Bauwerber lassen dabei durchaus mit sich reden. Was ich nicht will sind jedenfalls Wohnungen. Davon gibt es bereits mehr als genug. Man muss auch darauf achten, für wen man baut. Viele Zuzügler kommen nur zum Schlafen nach Purbach und bringen sich nicht in die Gesellschaft ein. Das wollen wir verhindern.

Wie steht es in Purbach um leistbare Bauplätze? Ist Erweiterungsbedarf gegeben?

Neumayer: Ich will in näherer Zukunft nur Baulandmobilisierung keine Erweiterung. Lediglich für die Altstoffsammelstelle im Bereich der derzeit entstehenden Wohnbauten der Neuen Eisenstädter müssen wir uns noch um eine Erweiterung bemühen.

Gebaut wird auch bei der Ortseinfahrt von Eisenstadt kommend, bei der Austrotherm. Wie ist der aktuelle Stand? Den Plänen nach soll künftig auch das Panorama weniger durch die rosaroten Platten beeinträchtigt werden.

Neumayer: Der Bau ist schon fast abgeschlossen. Nur beim Grüngürtel dauert es noch, bis alles wie geplant zuwachsen kann. Diese bieten auch einen Sichtschutz, wenn alles zuwächst fallen die angesprochenen Lagerflächen kaum mehr auf. Dafür wurden immerhin 800.000 Euro in die Hand genommen.

Die Trockenheit setzt Seegemeinden wie Purbach besonders zu. Wie sehen Sie die aktuelle Lage, welche Pläne gibt es hier seitens der Gemeinde und des Landes?

Neumayer: Das Seemanagement des Landes ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Kleine Boote können derzeit noch fahren. Bei uns greifen Schlammarbeiten auch besser als in Rust, geografisch bedingt und wegen des 3,4 Kilometer langen Kanals vom Hafen zum See. Das Hauptthema bei uns ist das Schilf. Hier hätte jedes Jahr etwas gemacht werden müssen, das wurde bisher verschlafen.

Mit der Kellergasse und dem See hat Purbach gleich zwei Touristenmagnete. Die Infrastruktur und vor allem die Nächtigungsmöglichkeiten sind dabei allerdings noch ausbaufähig. Die Rede war auch von einem geplanten Chaletdorf in Zusammenarbeit mit der Esterhazy Stiftung. Gibt es dazu schon Details?

Neumayer: Die Verhandlungen laufen bereits. Es geht dabei um Flächen, die nicht der Gemeinde gehören. Wenn Esterhazy dafür Geld in die Hand nimmt, würden wir ihnen im Gegenzug den Segelhafen zur Bewirtschaftung überlassen. In Breitenbrunn sieht man: Wenn Esterhazy etwas anpackt hat das Hand und Fuß. Konkret geplant sind jedenfalls 25 Chalets zwischen Kanal und Hafen, in der Nähe des Reitstalles. Wir brauchen dieses zusätzliche Nächtigungsangebot.

Auch in der Kellergasse gibt es noch Potenzial, das bisher zu wenig genutzt wurde, meinen Kritiker. Wie sehen Sie das?

Neumayer: Wir wollen die Öffnungszeiten in der Kellergasse gemeinsam mit den Wirten attraktivieren. Montags und Dienstag hat hier fast alles zu. Eventuell wollen wir das Haus am Kellerplatz quasi als Zwischenstation für diese beiden Tage etablieren.

Das Haus am Kellerplatz wurde von der ÖVP stets als Vorzeigeprojekt genannt, von Ihnen kam dagegen auch öfters Kritik. Warum?

Neumayer: Wir haben im Gemeinderat auf die finanziellen Missstände hingewiesen. Wir haben hier ein schweres Defizit. Der Verein Stadtmarketing wurde bewusst mit Ende September aufgelöst, die Freizeitbetriebe GmbH übernimmt. Das Minus ist gewaltig, wir brauchen rasche Entscheidungen. Zudem haben die Gerätschaften im Haus niemals den angegebenen Wert. Im Fall des Falles werden wir hier auch die Verantwortlichen zur Kasse bitten.

