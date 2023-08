Land fördert Betriebsübergaben: Start im Weingut Liegenfeld

Nicht nur, aber vor allem in Familienbetrieben ist die Übergabe des Unternehmens ein emotionales Thema. Nicht selten wollen die Kinder den Betrieb der Eltern nicht fortführen. Und wenn doch, sehen sich die Junior-Chefs und –Chefinnen mit einer Lawine an Bürokratie konfrontiert.

Zumindest in den Fällen, wo der Betriebsübernahme nicht wirtschaftliche sondern eben bürokratische Hürden im Weg stehen, will das Land nun helfen: „Mit der Förderung der Beratungskosten soll den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern der Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtert werden“, erklärt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann.

Besprachen die neue Förderung bei einem guten Achterl: Junior-Chef Michael Liegenfeld, Weintourismus-Obmann Herbert Oschep, Landesrat Leonhard Schneeman und Weinbaupräsiden t Andreas Liegenfeld. Foto: LMS

Die Anzahl der Klein- und Mittelbetriebe drohe in den kommenden Jahren massiv zu sinken, warnt das Land. Fix ist hingegen bereits die Betriebsübernahme im Weingut Liegenfeld: Junior-Chef Michael Liegenfeld streicht den „Junior“ im Titel und übernimmt das Zepter von Winzer und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld.

Um das „Weiterbestehen bei Generationenwechsel oder Verkauf“ abzusichern, bringt das Land Burgenland über die Tochter – der Wirtschaftsagentur Burgenland – eine neue Förderrichtlinie auf Schiene. Künftig werde die Beratung im Zuge einer Betriebsübernahme gefördert, kündigt Landesrat Schneemann an.

Das Ziel ist klar definiert: Die Förderung der Beratungskosten soll den Jungunternehmern den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtern“ Landesrat Leonhard Schneemann

„Mit der Aktionsrichtlinie ,Förderung von Beratung im Zuge einer Betriebsübernahme' haben wir neben den etablierten Investitionsförderungen zielorientiert eine neue zeitlich und damit budgetär begrenzte Sonderförderungsaktion für Klein- und Mittelunternehmen geschaffen“, erklärt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann die neue Förderung zusammen.

Beantragt werden kann die Förderung von Familienangehörigen, die beabsichtigen ein burgenländisches Unternehmen eines oder mehrerer Familienangehörigen zu übernehmen oder von einem Angestellten, der den Betrieb weiterführt.

Das Land schießt dabei pro Fall 80 Prozent der förderbaren Ausgaben bis maximal 3.0 Euro zu. „Diese Förderung ist wirtschaftspolitisch wichtig und natürlich entscheidend für den Wirtschaftsstandort. Erfolgreiche Unternehmensübernahmen sichern Arbeitsplätze, sie sichern die wertvolle Aufbauarbeit und sie sichern wirtschaftliche Strukturen“, meint der Wirtschaftslandesrat.

Weinwirtschaft als Paradebeispiel

Insbesondere auf die hunderten burgenländischen Winzerfamilien zielt man mit der neuen Förderung ab. Hier werde „der Betrieb über Jahrzehnte weitergeführt wird. Da baut die neue Generation auf dem Wissen der Eltern und Großeltern auf, entwickelt sich stetig weiter und drückt dem Wein sowie dem Weingut letztlich den eigenen Stempel auf“, betont auch Weintourismusobmann Herbert Oschep, der mit Andreas Liegenfeld quasi das rot-goldene Wein-Duett bildet.

Im Weingut Liegenfeld in Donnerskirchen steht die Übernahme im kommenden Jahr an. „Schon jetzt gewährt mir mein Vater größtmöglichen Spielraum. 2024 werde ich dann ganz offiziell übernehmen“, erklärt Liegenfeld, der zuletzt auch eine eigene Weinlinie auf den Markt brachte.

Tradition weiterführen und Neues wagen

Bewährtes will er dabei freilich fortführen, aber nicht alles beim alten belassen: „Jede Generation verpasst dem Betrieb eine eigene Handschrift. Unser Weingut wird sich weiterentwickeln – sei es beim Vertrieb, in den Weingärten oder in der Logistik und Verwaltung.“ Immerhin gebe es einen „mehr als erfolgreiche Grundstein“, auf dem der Noch-Junior-Chef aufbauen kann.

Genau in solchen Fällen soll die neue Förderung des Landes künftig greifen. Zu den geförderten Kosten zählen Beratungsleistungen von einschlägig ausgebildeten und befugten Beratern in den Bereichen Finanzplanung und Steuern, Innovation und Strategie sowie juristische Themenbereiche.