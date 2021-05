Da es weniger Schwalben gibt, bittet die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich darum, Schwalbennester vom 15. Mai bis 15. August zu melden, per Mail an offive@birdlife.at oder unter der Telefonnummer 01/522 22 28. „Mithilfe unseres Projektes wollen wir die Akzeptanz für Schwalben und ihre Nester in der Nähe des Menschen wieder erhöhen“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.