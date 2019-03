Der Familypark Neusiedler See soll verkauft worden sein. Der mit 145.000 Quadratmetern größte Freizeitpark Österreichs befand sich im Besitz von Mario Müller, dem Sohn des Gründers, sowie der Müller Privatstiftung. Den Zuschlag soll dem Vernehmen nach eine französische Investorengruppe erhalten haben. Bestätigt wurde dies bisher nicht. Vom Unternehmen hieß es am Dienstagvormittag, man werde „vorerst nichts zu den Gerüchten“ sagen. Mehr lesen Sie in der morgigen Printausgabe der BVZ Eisenstadt.