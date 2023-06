Festakt „100 Jahre Tamburica“ in Eisenstadt

Vollbild

100 Jahre Tamburica. Eisenstadts SP-Vizebürgermeisterin Charlotte Toth-Kanyak, die Grüne Landessprecherin Regina Petrik, Bürgermeister Thomas Steiner, Nationalrat Christoph Zarits mit Gattin Evalyn und HKD-Präsident Stanko Horvath feierten im Eisenstädter KUZ. Josef Buranits, Regina Petrik, Thomas Steiner und Stanko Horvath führten den Marsch durch die Eisenstädter Fußgeherzone an. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner konnte zwölf Tamburica-Gruppen aus dem gesamten Pannonischen Raum in Eisenstadt begrüßen. Bürgermeister Thomas Steiner begrüßte zwölf Tamburica-Gruppen in der Landeshauptstadt. Charlotte Toth-Kanyak mit Josef Buranits vom HKD. Die Osliper Bürgermeisterin Margit Wennesz-Ehrlich mit Tochter Catharina (in der Tracht von Kolo Slavuj) und der keinen Philippa. Die Tamburica Unterpullendorf wusste die Blicke auf sich zu ziehen. Die Zelenjaki ("Grünlinge") aus Kroatisch Geresdorf/Gerištof kamen natürlich in Grün zum 100 Jahre Tamburica-Festakt nach Eisenstadt. Die Tamburica Veliki Borištof (Großwarasdorf) am Weg ins Eisenstädter KUZ zum "100 Jahre Tamburica"-Festakt. Die Hajdenjanki aus Unterpullendorf am Platz vor dem Eisenstädter Rathaus. Die Zagersdorfer Tamburica am Weg zum Festakt anlässlich 100 Jahre Tamburica. Die Tamburica-Gruppe aus Stinjaki/Stinatz am Weg zur Jubiläumsfeier im Eisenstädter KUZ. Die Tamburica-Gruppe aus Vulkaprodrštof/Wulkaprodersdorf am Weg zum "100 Jahre Tamburica"-Festakt im Eisenstädter KUZ. Die Tamburica-Gruppe aus Stinjaki/Stinatz beim Marsch durch die Eisenstädter Fußgeherzone anlässlich des "100 Jahre Tamburica"-Festaktes. Die Tamburica-Gruppe aus Cogrštof/Zagersdorf auf der Eisenstädter Hauptstraße. Hier fing alles an: Vor 100 Jahren wurde in Baumgarten die erste Tamburica-Gruppe gegründet. Die Tamburica-Gruppe Veliki Borištof/Großwarasdorf stach beim "100 Jahre Tamburica"-Festakt in Blau heraus. Die Tamburica aus Zagersdorf zog beim Marsch durch die Eisenstädter FuZo die Blicke auf sich. Den Namen HAJDENJAKI leitet die Tamburica-Gruppe aus dem Bezirk Oberpullendorf vom Spitz- und Spottnamen der Unterpullendorfer Bevölkerung ab. Hajde-njaki, also „Buchweizenknödel“, galt nämlich als beliebte Speise der Unterpullendorfer. Die Tamburica aus Traudorf begeisterte mit ihrer schönen Tracht und ihrer Musik. Aus dem gesamten Pannonischen Raum waren Tamburica-Gruppen angereist, wie diese aus Szentpéterfa (deutsch Prostrum, kroatisch Petrovo Selo). Waren ebenfalls stark vertreten: Tamburica Klingenbach.

