Radatz holt erneut Landessieg beim Ortschef-Radeln

Das Fahrrad noch mehr als Verkehrsmittel im Alltag etablieren - das ist das Ziel der Initiative „Österreich radelt“. Eine Vorbildfunktion sollen dabei die Ortschefs übernehmen und kräftig in die Pedale treten. Daher wurde im Vorjahr eine „Bürgermeister:innen Challenge“ ins Leben gerufen, bei der Leithaprodersdorfs Martin Radatz groß abräumen konnte: Er holte den Landes- wie auch Bundessieg. Der Hauptpreis, eine Radexkursion in zwei Gemeinden, die viel in die Radinfrastruktur investieren, wurde von Radatz & Co. erst kürzlich eingelöst. Die Gruppe wurde dabei vormittags von Bürgermeister Herbert Janschka in Wiener Neudorf empfangen, am Nachmittag wurden dann die Radwege in Mödling besucht.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass der Sport- und Geografieprofessor sowie Administrator am Don Bosco-Gymnasium in Unterwaltersdorf auch in der heurigen Landeswertung des Bewerbs die Nase vorne hat. Zehn Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und „Vizes“ nahmen diesmal an der Challenge teil und stellten sich der Herausforderung, im Juni möglichst viele Tage mit dem Fahrrad zu fahren. Im Gegensatz zum Vorjahr, wo die Kilometer entscheidend waren, zählten nämlich heuer die Radtage.

Jeden Tag im Juni „im Sattel“

Radatz war im heurigen Juni 30 Tage, also jeden Tag, mit dem Fahrrad unterwegs und gewann damit den Wanderpokal und einen Burgenland Gutschein im Wert von 100 Euro, wie es auf der Homepage von „Burgenland radelt“ heißt. Die Preisverleihung soll im Oktober stattfinden. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Isabella Radatz-Grauszer, Bürgermeisterin von Steinbrunn und Andreas Welkovits, Vize-Bürgermeister von Kaisersdorf.

Bundesweit schaffte es Radatz bei der Aktion, die heuer in allen Bundesländern stattfand, übrigens unter die Top 8 von insgesamt 99 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Radfahren gehörte für den sportlichen Leithaprodersdorfer aber nicht nur in der Zeit während des Bewerbs zu seinem Alltag einfach dazu: Den Weg von zuhause zum Arbeitsplatz etwa legt er generell fast täglich mit dem Fahrrad zurück - „außer bei Schneefall, wenn es schüttet oder spiegelglatt ist.“