In Eisenstadt aufgegriffenes Mädchen wieder zu Hause .

Eine am Dienstag von der Polizei in Eisenstadt aufgegriffene 15-jährige Slowakin ist Angaben von SOS-Kinderdorf vom Sonntag zufolge nach drei Tagen der Unterbringung in Pinkafeld wieder in ihrer Heimat. Das Mädchen hatte als vermisst gegolten.