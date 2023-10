Der „Kultur-Motor“ von Zillingtal

Er ist Kantor, Autor, Komponist und Sänger und sorgt seit Jahrzehnten mit Eifer für ein reges Kulturleben in Zillingtal. Stefan Kokoschitz gilt als Leuchtturm im kulturellen Geschehen seines Heimatortes.

Vor Kurzem präsentierte das Kroatische Kultur- und Dokumentationszentrum (hkdc) ein Buch mit einem Querschnitt durch das Schaffen von Kokoschitz. „Aus dem Herzen höre ich …“ ist der Titel der Publikation, in der Gedichte, Sketches und die Dokumentation der Zillingtaler Hochzeit zu finden sind. Besonders stolz ist Kokoschitz auf seine Kompositionen für das kirchliche Leben. Seit 1978 ist er Kantor, 1991 gründete er die Tamburica-Gruppe, 2008 den Männerchor. Bei allen Aktivitäten bemüht er sich stets um den Erhalt der kroatischen Sprache. „Viele Menschen arbeiten für die Dorfgemeinschaft. Zillingtal ist der Beginn einer Serie, in der wir sie vor den Vorhang bitten“, erklärt hkdc-Vorsitzender Martin Ivancsics. Die nächste Veranstaltung ist am 3.11. im Pfarrheim Wulkaprodersdorf und präsentiert eine Musik-CD der Štefaruši.

„Kulturni motor“ Celindofa

Neutrudljivoga kulturnoga djelača Štefana Kokošića su pozvali na pozornicu.

On je kantor, autor, komponist i jačkar. Jur desetljeća dugo on marljivo djela za kulturni život u Celindofu. Stefan Kokošić je svitionik u kulturnom godanju svojega domaćega sela.

Pred kratkim je Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (hkdc) prezentirao jednu knjigu s popričnim prerizom o djelovanju Štefana Kokošića. „Od srca čujem ja …“ je naslov ove publikacije, u koj se najdu pjesme, skeči i dokumentacija tradicijonalnoga hrvatskoga pira u Celindofu. Zvanaredno gizdav je ali zis svojimi kompozicija, ke je on stvorio za crikveni život. Jur od 1978. ljeta je postao kantorom, 1991. je osnovao tamburaško društvo, 2008. muški zbor. Pri svi aktivnosti se jako zalaže za obdržavanje gradišćanskohrvatskoga jezika.

„Čuda ljudi djelaju za seosko društvo u svojoj općini. Celindof je početak jedne serije, u koj ćemo nje pozvati na pozornicu“, je nazvistio predsjednik hkdc-a Martin Ivancsics. Slijediti će druga priredba serije jur 3. novembara u farskom domu Vulkaprodrštofa i će biti prezentirana CD-pločica od Štefarušev.