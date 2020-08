Seit Mitte der Woche herrscht helle Aufruhr beim SV Leithaprodersdorf. Nach dem BFV-Cup-Match in Kroatisch Geresdorf (3:1) am vergangenen Sonntag wurde zu Wochenbeginn ein Spieler der Kampfmannschat positiv auf Covid-19 getestet. „Er hat sich mit einem Freund am Wochenende getroffen und war dann mit uns beim Match im Mittelburgenland. Da sein Bekannter aber später dann positiv getestet wurde, bekam auch unser Kicker am Donnerstag einen positiven Bescheid“, berichtet Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes.

Die zuständige Behörde hat dann Kontakt zum Burgenlandligisten aufgenommen und leitet nun die weiteren Schritte ein. „Wir mussten alle Daten der betroffenen Kaderspieler, Betreuer und Funktionäre bekanntgeben und warten nun auf weitere Anweisungen“, so Benes dazu. Das Zweitrunden-BFV-Cup-Spiel in Oberpullendorf am Samstag wurde bereits abgesagt. Der Meisterschaftsstart am kommenden Freitag (19.30 Uhr) gegen Kohfidisch wackelt. „Wir haben noch keine Informationen bekommen, wie es nun weitergeht“, warten der SVL-Coach und der gesamte Verein auf weitere Anweisungen der Behörde.