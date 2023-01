Müllendorf: Baustart für Gurkerl, Sekt-Pläne auf Eis

Werbung

Einer kommt, einer wartet. Der Stegersbacher Gemüse-Produzent „Gurkenprinz“ errichtet derzeit eine neue Produktionshalle im Businesspark Müllendorf. Die Arbeiten für die 0,8 Hektar große Produktionshalle laufen bereits. Auf insgesamt 2,2 Hektar sollen 45 Arbeitsplätze entstehen, laut Plan mit 200kWp-Photovoltaikanlage und 3,6 Millionen Fördergeld bei 18,3 Millionen Euro Investitionsvolumen.

„Bitte warten“ heißt es dafür am benachbarten, mit 12,2 Hektar weitaus größeren, Baugrund der Sektkellerei Schlumberger.

Foto: BVZ

In den letzten Jahren habe man sich aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine auf Lieferketten und Rohstoffpreise „in enger Abstimmung mit unseren Eigentümern und der Wirtschaft Burgenland GmbH (WiBuG)“ dazu entschieden, mit dem Bau der neuen Produktionsanlage in Müllendorf zuzuwarten“, erklärt ein Unternehmenssprecher auf BVZ-Anfrage.

Die Halle komme aber bestimmt: „Die Geschäftsführung hält jedoch unverändert an den bereits kommunizierten Plänen fest und erwartet eine Entscheidung zum Timing des Baustarts im ersten Quartal 2023.“

