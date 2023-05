Jugendlicher Elan im Osliper Remushof Jagschitz

21 Jahre ist er jung, der Franz Paul Jagschitz, und kann mit Stolz von sich behaupten Winzer in der 7. Generation zu sein. Remushof nennt sich das Weingut seiner Familie, das in der malerischen kroatischen Gemeinde Oslip liegt.

In früheren Zeiten hatte hier jedes Haus einen sogenannten „Hausnamen“ und bei den Vorfahren von Franz Paul lautete dieser seit 1689 „Remus“. Die genaue Bedeutung des Wortes ist nicht bekannt, stammt aber wahrscheinlich aus dem Ungarischen oder Kroatischen. Der heutige Remushof wurde von Dorothea und Franz Jagschitz, den Eltern von Franz Paul, 2005 eröffnet.

Foto: BVZ

Nach einigen Jahren am Gymnasium besuchte Franz Paul die HBLA für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg, die er 2020 mit der Matura mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss. Während seiner dortigen Schulzeit absolvierte er einige Praktika in anderen Weingütern, um neue Erfahrungen zu sammeln und seinen Horizont zu erweitern. Das Weingut Mad in Oggau und das Weingut Prieler in Schützen zählten zu diesen Wirkstätten, ebenso das Weingut Gager in Deutschkreutz und die Kellerei Wegenstein in Wiener Neudorf.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre

Aber noch war sein Wissensdurst nicht gestillt und so studiert er nun an der BOKU in Wien Lebensmittel- und Biotechnologie, arbeitet aber schon voll Elan und Begeisterung in jeder freien Minute im elterlichen Betrieb mit. 18 Hektar Weingärten werden bewirtschaftet, etwas Ackerbau wird betrieben und dann gibt es noch den Urlaub am Winzerhof, hauptsächlich das Tätigkeitsfeld von Dorothea Jagschitz. „Nur wenn die Mama nicht da ist“, erzählt der Franz Paul verschmitzt lächelnd, „übernehme ich auch die Vergabe der Zimmer.“

Sonst sind seine Aufgabengebiete aber die Kellerarbeit, die motorisierten Arbeiten im Weingarten, Weinverkostungen und, was in unserer Zeit immer wichtiger wird, die Organisation der Social-Media-Auftritte. „Will man erfolgreich sein, führt kein Weg mehr vorbei an den neuen Medien, um Werbung zu machen und Präsenz zu zeigen.“

Junior-Chef will eigene Wege gehen

2019 war es so weit. Franz Paul Jagschitz kreierte seinen ersten eigenen Wein: ein Neuburger, ausgebaut in einem Holzfass, das erste Mal im Remushof als eigene Sorte gekeltert. „Ich wollte bewusst, dass sich das Etikett meines Weines von den Etiketten unserer anderen Weine unterscheidet und habe so auf das alte Logo unserer früheren Etiketten zurückgegriffen, auf denen das Haus meines Großvaters zu sehen ist.

2020 und 2021 folgten weitere Neuburger. Die Mühe und Leidenschaft, die Franz Paul in die Entwicklung gesteckt hatte, zeigten ihren Erfolg. Der 2021er Jahrgang wurde von Falstaff zum Sortensieger des Burgenlandes gewählt.

Franz Paul Jagschitz geht im Osliper Remushof eigene Wege. Foto: Remushof Jagschitz, Birgit Machtinger

Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Weinsorten: Pinot Blanc, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Blaufränkisch, Zweigelt und der Pinot Noir erfreuen die Gaumen zahlreicher Weinliebhaber.

Immer schwieriger wird es, Leute für die Weinlese zu finden. Immerhin: auf zwei fix angestellte Arbeiter können sie sich verlassen. Ivan und Peter, zwei Männer aus Rumänien, sind schon seit 10 Jahren im Betrieb tätig und nicht mehr wegzudenken.

Ganz ohne Probleme geht es nicht

Und natürlich sieht man den neuen Krankheiten der Reben sorgenvoll entgegen, die auch durch den Klimawandel bedingt, immer stärker auftreten. Trotzdem wird nun versucht, natürlich ein Prozess über viele Jahre, die Weingärten biologisch zu bewirtschaften. Maßnahmen nur zu setzen, wenn sie notwendig sind, so wenig Spritzmittel wie möglich einzusetzen, die Rebstöcke gut beobachtend zu begleiten: das soll das Credo der nächsten Jahre sein, das liegt dem Franz Paul Jagschitz am Herzen.

Neben der Belieferung von Gastronomie und Vinotheken ist das Hauptaugenmerk des Remushofes auf Privatkunden gerichtet und so veranstaltet die Familie Jagschitz mehrmals im Jahr Feste am Hof.

Zur Freude dieser ist auf dem liebevoll geschmückten Gelände sowohl für Speis als auch für Trank gesorgt. Das beginnt schon beim Weinfrühling, bei der Weingartenwanderung mit anschließender Präsentation und Verkostung des Jungweines oder bei der Weinsegnung am Tag der offenen Kellertüre um Martini.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.