Kaiserlicher Magdalenenhof in Kleinhöflein

Stefan heißt er, der Junwinzer des Weingutes Magdalenenhof. In dritter Generation führt er es nun seit 2019. Ünterstützt wird er tatkräftig von seiner Familie. Frau Reka und seine Eltern Regina und Stefan stehen ihm zur Seite, aber auch die beiden kleinen Söhne Stefan (2) und Maximilian (1) bringen sich schon tatkräftig ein. Früh übt sich, wer einmal ein guter Winzer werden will! Und nicht zu vergessen: Schwester Magdalena und Schwager Markus, die Marketingspezialisten.

Darf's ein guter Bouvier sein?

Bis zur Übernahme von Stefan wurde der Betrieb nebenberuflich geführt. Erst Stefan wagte den Schritt, das Weingut hauptberuflich zu bewirtschaften. Dafür vergrößerte er die Anbauflächen von 4ha auf 8ha. Die eine Hälfte seiner Weingärten befindet sich in Kleinhöflein, die andere Hälfte in Großhöflein. 60% Anteil haben Weißweintrauben, 40% Rotweintrauben. Die Vielfalt an Weißweinsorten ist unglaublich. Bei zehn verschiedenen Geschmacksrichtungen hat man Qual der Wahl. Obwohl: Qual kann man es nicht nennen, eher das Vergnügen wählen zu dürfen. Vielleicht ein guter Bouvier für einen lauen Sommerabend?

Welschriesling, Rheinriesling, Grüner Veltliner, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Müller Thurgau, Muskat Ottonel, Neuburger - was das Herz in Weiß begehrt. Aber auch Rotweinfreunde werden mit Zweigelt, Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon vorzüglich bedient.

Die Frage aller Fragen: Du oder ich?

„Ich mache die Traktorarbeiten alleine“, erzählt Stefan stolz, wird aber lachend von Reka unterbrochen: „Na ganz alleine auch nicht. Ich habe den Traktorführerschein gemacht und ab und zu springe ich auch ein. Das macht richtig Spaß.“

Stefan und Réka mit dem kleinen Stefan vor dem Waren-Automat, für den sie bereits den Innovationspreis der Landwirtschaftskammer bekommen haben. Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Und Spaß und Freude an der Arbeit scheinen die beiden tatsächlich zu haben. Sie lieben die Arbeit im Weingarten, aber auch den Kontakt zu Kunden. Deshalb findet die Hauptvermarktung ab Hof statt.

Dafür haben Stefan und Reka Kaiser ein paar besondere Ideen verwirklicht. Zum einen haben sie an jedem ersten Freitag im Monat (von April-Juni und von August-Dezember) von 15 bis 20 Uhr einen Verkostungstag ins Leben gerufen. An diesem hat man die Möglichkeit die breite Palette der Weine zu probieren und sich dabei ein paar Schmankerl einzuverleiben. Zum anderen gibt es vor dem Weingut seit 2020 „Stefans Regional-Regal“. Eigentlich wurde dieses angeschafft, um in der „Sturmzeit“ das beliebte Getränk an die Kunden zu bringen.

Sturm, Kirtag, Posaune und Automat

„Wenn der Sturm fertig ist, steht im Weingut so viel Arbeit an, dass keine Zeit für den Verkauf bleibt. Also entschieden wir uns, den Automaten anzuschaffen, so dass sich unsere Kunden selbst die beliebte Spezialität holen können. Das kam so gut an, dass wir dort nun auch viele Weinsorten anbieten sowie frisches Obst der Saison“, erklärt Stefan.

Und natürlich war das Regal während der Corona-Pandemie Gold wert, als kontaktloses Einkaufen ein Muss war. Reka fügt noch hinzu: „In unserer Zeit ist es nicht wie früher, dass sich die Kunden für eine Flasche Wein kommen trauen. Aber beim Automaten hat man eben keine Hemmschwelle und kann sich jederzeit holen, was man will.“

Bald steht der Kleinhöfleiner Winzerkirtag an. Ein wichtiger Termin für Stefan Kaiser. Schließlich dauert das Fest zehn Tage und die Besucherzahlen sind unglaublich. Am Hof selbst finden ebenfalls Feste statt. Das Springbreak und das Sturmfest haben sich schon etabliert. Bei diesen tritt Stefan sogar selbst mit der Kleinhöfleiner Winzerkapelle auf, in der er seit 15 Jahre Posaune spielt. Dabei ist garantiert für Stimmung gesorgt und natürlich für Speis und Trank.

Pop-Up und Weingartenromantik

Stefan und Reka spielen mit dem Gedanken, ihren Wein und kulinarische Spezialitäten im Zuge eines Pop-Up-Heurigens anzubieten. Für ein paar Tage im Jahr wollen sie ihre Gäste so richtig verwöhnen. Nicht nur am Hof, sondern auch in den Weingärten finden Verkostungen statt. Diese Form der Darbietung wird von den Kunden besonders gut angenommen. Jedes Jahr findet die Riedenwanderung des Weinbauverein Kleinhöflein statt, bei der Stefan das Glück hat, dass seine Weingärten die höchstgelegenen, mit dem schönsten Ausblick sind. Er schmunzelt: „Die Wanderer sind alle so froh, wenn sie bei mir oben ankommen, dass sie etwas zu trinken bekommen!“ Diese Form will die Familie Kaiser weiter ausbauen. Im Gebiet Katterstein sollen Weinverkostungen gang und gäbe werden. Die herrliche Aussicht, ein gutes Tröpfchen, belegte Brote - Herz, was willst du mehr!

