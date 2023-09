Michael Liegenfeld: Die Welt gesehen, in Donnerskirchen geblieben

Das elterliche Weingut in Donnerskirchen, die erste eigene Weinlinie, Mitglied im Weinquartett Donnerskirchen und seit kurzem auch ein gemeinsamer Wein mit Herbert Oschep, Büroleiter von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – alle Projekte des Donnerskirchener Jungwinzers Michael Liegenfeld zu schildern, würde den Rahmen sprengen.

Dabei war es nicht immer so selbstverständlich, dass er einmal in den Weinbau einsteigen würde. Sein älterer Bruder, Andreas Liegenfeld jr., hat sich statt Wein auf Erdöl spezialisiert. Das zweite von vier Kindern faszinierte dagegen der Wein. So richtig fix wurde der Lebensentwurf aber erst in der Weinbauschule in Klosterneuburg.

„Dort ist man die ganze Zeit mit anderen Winzerkindern zusammen, lernt andere Ansätze kennen und tauscht sich aus. Dadurch wurde auch das Interesse am Weinbau immer größer“, erzählt Liegenfeld – nicht als einziger Gesprächspartner der BVZ Jungwinzer-Serie.

Ausgelernt hat es sich damit aber freilich nicht – wenn man überhaupt je genug gelernt hat. Für Liegenfeld war es wichtig, viel von der Welt des Weins kennenzulernen.

„Ich war von der Nachbargemeinde bis am anderen Ende der Welt im Einsatz. Konkret: vom Weingut Prieler in Schützen bis Neuseeland.“ - Jungwinzer Michael Liegenfeld aus Donnerskirchen

Der Weinbau in Neuseeland sei etwa von Grund auf verschieden im Vergleich zum vertrauten pannonischen Stil. Während im Burgenland kleinstrukturierte Familienbetriebe dominieren, ist am anderen Ende der Welt alles wesentlich größer. Das Weingut, bei dem Liegenfeld drei Monate im Einsatz war, habe etwa 400 Hektar bewirtschaftet. „Das ist dort ein normaler Mittelklasse-Betrieb, fast schon ,familiär'“, ekrlärt er.

Trotz der Betriebsgröße würde er aber definitiv nicht tauschen wollen, betont er: in Donnerskirchen ist es eben am schönsten.

Mit 30 Hektar, die von Familie Liegenfeld selbst bewirtschaftet werden und nochmals zehn Hektar, auf denen Kooperationspartner Trauben für die Liegenfelds produzieren, gehört das Weingut zu den größeren Playern am rot-goldenen Weinmarkt.

Daher ist das Weingut auch im Handel gut vertreten – über REWE stehen die Liegenfeld-Tropfen sogar österreichweit im Regal.Ein Herz für das HimmelreichDie beste Lage, die die Liegenfelds ihr Eigen nennen dürfen, ist das „Himmelreich“. Die höchstgelegene Lage Donnerskirchens eignet sich nicht nur hervorragend für Veranstaltungen, sondern auch für den Grünen Veltliner. Das überschaubare Fleckchen Erde oben am Leithagebirge wurde vom Weinquartett reaktiviert, nachdem man in alten Riedenkarten Aufzeichnungen über die frühere Nutzung fand. „Nachdem man von Pferden auf Traktoren umstieg, wurde die Riede aufgegeben – der Weg dort hinauf war für die ersten Traktoren nämlich zu steil“, erklärt er.

Die 2,5 Hektar Rebfläche am Himmelreich teilen die Liegenfelds sich mit den Familien Bayer und Sommer.