Spritzig wie der Grüne Veltliner

Martin ist technischer Angestellter, Nicole kaufmännische Büroangestellte. Die Kinder Raphael (17) und Julia (15) besuchen noch die Schule, helfen aber auch schon voller Begeisterung mit – sowohl bei der Kellerarbeit als auch im Weingarten.

„Die Natur ist es, die uns am meisten am Herzen liegt. Gemeinsam im Weingarten zu sein, nebeneinander zu arbeiten, am Abend umgeben von unseren Reben zusammenzusitzen, zu essen, zu trinken zu lachen“, erzählt Nicole. „Wir sind so dankbar, die Möglichkeit zu haben, unseren Traum vom Weingut zu verwirklichen.“ Demut ist zu spüren, etwas sehr Seltenes in unserer Zeit.

Die Möglichkeit der Bewirtschaftung haben sie den Generationen vor ihnen zu verdanken. Beide Großväter von Martin waren Weinbauern, der eine in Siegendorf, der andere in Trausdorf. Und auch Nicole kommt aus einem Weinbetrieb und wusste daher genau, auf was sie sich einließ.

Foto: BVZ

Es war im Jahr 1980, als Martins Vater Josef Grafl von seinen Eltern den Weinbaubetrieb in Siegendorf übernahm. Er erweiterte ihn, schaffte einen Fuhrpark an, tüftelte und im Jahre 2008 fand er es an der Zeit ihn in die Hände von Martin und Nicole zu legen. All sein unbezahlbares Wissen hatte er ihnen schon vermacht.

Sorten und Spezialitäten

Und nun begann das wirkliche Tüfteln. Martin hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus allem das Beste herauszuholen. „Ich betrachte meinen Betrieb als eine Manufaktur“, erklärt er mit strahlenden Augen. „Ich möchte mich auf Sachen spezialisieren, die andere nicht anbieten, möchte Nischenprodukte erzeugen.“ Eines davon ist sein Grüner Veltliner, der in Barrique ausgebaut ist, was beim Weißwein sonst hauptsächlich beim Chardonnay praktiziert wird. Vor zwei Jahren hat er das erste Mal diesen Versuch gestartet, seitdem jährlich und die Resonanz der Kunden ist gut.

Seinen Grünen Veltliner baut er in Barrique und klassisch aus, dann bietet er bei den Weißweinsorten noch einen Muskat Ottonel und einen MüllerThurgau an. In Rot gibt es einen Blaufränkisch und einen Zweigelt, sein sogenanntes Eichenherz. Es ist sein Verkaufsschlager neben seinen Frizzante. Was hat es mit dem Eichenherz auf sich? „Auf den Etiketten ist ein rotes Herz zu sehen. Das soll Liebe und Leidenschaft symbolisieren. Aufgesetzt am Herz ist eine Eichelkappe, die für die Stärke und Beständigkeit einer Eiche steht. Sie erinnert daran in schwierigen, stürmischen Zeiten weiterzumachen. Wir haben uns 2015 für ein neues Design unserer Etiketten entschieden. Voll und ganz überzeugte uns der Entwurf des Eisenstädter Künstlers Wilfried Ploderer. Ihm haben wir dann auch die Gestaltung der Etiketten unserer Frizzante überlassen, mit deren Produktion wir 2021 begonnen haben“, erklärt Martin.

Trendige Frauengesichter spiegeln ein modernes Image wider

Da gibt es den „Pink Sweetheart“, dessen Emblem das Gesicht einer schüchternen jungen Dame zeigt, die die Lieblichkeit des rosefarbenen Frizzante unterstreichen soll. Der klare, wache Blick der Frau am „Frizzante +“ soll zeigen, dass sie weiß, was sie will: nämlich was Süßes. Und schließlich ein fordernder, erotischer Blick beim „Viola Scuro“, der Variante in Rot – selbsterklärend, prickelnd-heiß.

Besonders stolz sind Martin und Nicole auf die Fässer, in denen der Rotwein reift. Sie sind aus in Portugal produzierter amerikanischer und französischer Eiche. Ein Fass ziert das „Wahrzeichen“ des Betriebes, das unvergleichliche Eichenherz.

Martin und Nicole Grafl mit ihrem Herzensprojekt - dem Eichenherz. Foto: zVg

Die Weine gibt es ab Hof zu kaufen, es besteht die Möglichkeit online zu bestellen oder sie bei ausgewählten lokalen zu erstehen. Und auch bei der Verpackung hat sich der findige Jungwinzer was einfallen lassen: personalisierte Holzboxen. Innerhalb von 2 Tagen kann man so eine Box samt Inhalt sein Eigen nennen. Das Motiv vorne ist frei wählbar und wird mittels Lasertechnik aufgebracht. Manchmal findet sich auch eine kleine Spezialität darin: ein Kostpröbchen einer in verschiedenen Weintraubensorten hergestellten Konfitüre.

Visionen und ganz viel Freude

Gerade befindet sich ein neuer Verkostungsraum im Bau. Hier wird es ab 2024 möglich sein in noch repräsentativerer Umgebung die köstlichen Tropfen zu probieren. Weingartenführungen finden jetzt schon statt und ab nächstem Jahr sind auch Weinfeste geplant, denen die Familie mit viel Freude entgegensieht.

Martin sieht sich in der Rolle des Wegbereiters für seine Kinder, die fest vorhaben, den Betrieb einmal zu übernehmen. Freude! Das ist im Weingut Grafl das Schlagwort. „Ich bin so unendlich glücklich, wenn ich sehe, dass anderen Menschen unser Wein schmeckt und sie durch ihn Freude und Genuss erfahren.“

