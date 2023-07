Weingut Bayer: Ein Erbhof in Ehren

Sechs Jahre trennen die Jungwinzer voneinander. Michael ist 29 und Josef 35 Jahre alt. Gemeinsam führen sie das Weingut „Bayer-Erbhof“ in Donnerskirchen. Michael hat nach der AHS Matura in Eisenstadt an der BOKU in Wien „Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft“ studiert und anschließend an der FH seinen Master in „Internationalem Weinmarketing“ gemacht. Gefolgt sind einige Praktika und zwei Jahre bei „Wein Burgenland“, wo er als Assistent der Geschäftsführung im Marketing tätig war. 2022 ist er in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Josef absolvierte eine Facharbeiterausbildung an der landwirtschaftlichen Fachschule in Eisenstadt, ebenfalls einige Praktika und dann noch einen Weinmanagement-Lehrgang in Krems. Er kann auf schon 18 Jahre im elterlichen Erbhof zurückblicken.

Josef und Michael im Verkostungsraum. Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Michael ist stolz: „Seit 1741 hat das Weingut am selben Ort seinen Sitz. 200 Jahre nach der Gründung bekam mein Urgroßvater dafür eine Urkunde verliehen - die Erbhof-Urkunde.“ War der Betrieb früher ein landwirtschaftlicher Mischbetrieb, wurde Ende der 90er-Jahre komplett auf Weinbau umgestellt. Auf 22 Hektar Weingärten darf man heute blicken. Die Sortenwahl ist beachtlich: Grüner Veltliner, Weißburgunder, Chardonnay, Welschriesling, Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller und Muskat Ottonel. Blaufränkisch, Pinot Noir Zweigelt, aber auch Merlot und Cabernet Sauvignon als Cuvee Partner leuchten in Rot.

Die Reben wachsen alle rund um Donnerskirchen. Im Flachen ist hier der Untergrund kalkdominiert, an den Hängen des Leithagebirges ist er vom Schiefer geprägt. „Dieser karge Boden ist besser für die Weinstöcke geeignet. Natürlich ist der Ertrag niedriger, aber die Trauben entwickeln ein präziseres, feineres Aroma. Der Trend geht weg von viel Ertrag, hin zu Weinen, bei denen man besonders stark die Herkunft schmecken kann“, erläutert Michael Bayer.

Familienbande: Josef, Michael, Josef und Andrea. Foto: zVg, Bernd Weiss

Josef und Michael bewirtschaften ihre Flächen konventionell, sind aber seit zehn Jahren „Nachhaltig Austria“ zertifiziert. Soziale, ökologische und ökonomische Aspekte liegen ihnen am Herzen. Gute Arbeitsbedingungen für Angestellte, Energieeffizienz, kein Glyphosat und Insektizide seit 2013, keine Bodenzerstörung und keinen starken CO2-Ausstoß durch zu viele Traktordurchfahrten, keine Schulden - diese Dinge sind ihnen wichtig. „Wir wollen an unsere Kinder einmal mit gutem Gewissen einen ökologisch und ökonomisch gesunden Betrieb weitergeben“, sind sich die beiden Brüder einig.

Ausprobiert wird auch ein bisserl was. Die „Untouched Linie“: Diese Rarität gibt es als Sauvignon blanc, Welschriesling und Muskat Ottonel. Sowohl im Weingarten wie auch im Keller wird nur so viel Eingriff wie nötig vorgenommen - untouched eben. Man darf sich überraschen lassen!

Gefragt in der ganzen Welt

Verkauft werden die bayerische Tropfen an den Fachhandel, ab Hof am Weingut, im eigenen Online-Shop und an den Lebensmitteleinzelhandel. Exportiert wird nach Deutschland, Polen, in die Schweiz und die Niederlande. Geworben für all das wird über den Newsletter, Facebook, Instagram und Co. Zwei Mal im Jahr findet am Hof für vier Tage ein Heuriger statt, bei dem man den hauseigenen Wein zu pannonischen Schmankerl genießen kann. Wer Lust hat kann danach in einem der drei Doppelzimmer übernachten, die für Gäste ganzjährig zur Verfügung stehen.

Josef und Michael beim Fachsimpeln im Weingarten. Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Regionale Köstlichkeiten und Weine kann man auch bei den Veranstaltungen des Weinquartettes genießen, dem die Bayers angehören. Die Winzerfamilien Bayer, Liegenfeld und Sommer haben sich zusammengeschlossen, um ein paar Mal im Jahr für Licht ins Dunkel Geld zu sammeln. In zwanzig Jahren kamen beachtliche 500.000 Euro zusammen. Wei(h)nachteln, der Tag der offenen Kellertür und auch ein Weinpicknick im Himmelreich - das sind Veranstaltungen der umtriebigen Winzer, die Gäste von nah und fern anlocken.