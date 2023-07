Johannes Nehrer - charmant wie sein Chardonnay

Grün und floral ist der erste Eindruck, der einen umfängt, wenn man den Innenhof des Weingutes Nehrer betritt. Und dieser Eindruck wird noch getoppt vom Jungwinzer Johannes, dessen charmante Art und dessen strahlendes Lächeln die Sonne aufgehen lässt.

Mit 24 Jahren ist er in den elterlichen Betrieb eingestiegen, nachdem er die Wein- und Obstbauschule in Klosterneuburg und ein Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie an der BOKU in Wien absolviert und Erfahrungen in Weingütern in Deutschland und Spanien gesammelt hatte. Gut gerüstet war er nun die perfekte Ergänzung und ein großer Gewinn für das restliche Team. Dieses besteht aus seinen Eltern Eva und Hans, seinem Cousin Philipp und den beiden Mitarbeitern Philipp und Vlad.

Feiner Gaumen

Philipp, der Mitarbeiter des Weingutes, hat als gelernter Koch einen geschulten Gaumen. Johannes Nehrers technischer Blick auf den Wein und Philipps feiner Geschmacksinn sind die perfekte Ergänzung. Oft sitzen die beiden bis spät abends bei einem selbst zubereiteten Menü zusammen und überlegen sich Weinbegleitungen, die sie ihren Gastronomen und Weinhändlern empfehlen können.

Leithabergromantik Foto: zVg Siffert, Josef Siffert

Beim Cuvetieren sitzen alle sechs Winzer gemeinsam an einem Tisch. Besonders gefragt ist bei dieser Tätigkeit Evas Gespür für den richtigen Verschnitt. Hat man noch kleine Zweifel, welcher Cuvee der beste ist, werden zusätzlich weinkundige Freunde hinzugezogen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Eleganz des Leithaberges

24 Hektar Weingärten bewirtschaftet das Team des Weingutes Nehrer. Die Hauptsorten sind Chardonnay, Welschriesling, Blaufränkisch und Zweigelt. Diese gedeihen in Sankt Georgen und Oslip, 90 Prozent an den Hängen des Leithagebirges.

Seit 2022 ist der Betrieb der Nehrers biozertifiziert. „Um einer tristen Kulturlandschaft entgegenzuwirken, tun wir alles um eine vielseitige Kultur- und Naturlandschaft zu schaffen. Wir legen Wasserstellen für Insekten an, pflanzen Bäume in den Weingärten, errichten Steinmauern. Im Weingarten stellt sich ja die Qualität der Weine ein, im Keller verfeinern wir sie und runden den Geschmack ab. Dort geben wir unseren Weinen in großen Holzfässern Platz und Zeit, um zu reifen. Unser Ziel ist es, die wunderbare Qualität des Leithaberges in die Flasche zu bringen - mineralische Eleganz, die zu Sankt Georgen passt“, erklärt Johannes.

Johannes Nehrer präsentiert charmant seinen Chardonnay Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Die Weine sind nach einem Pyramidensystem aufgebaut. Zum Einstieg für ein gemütliches Achterl auf der Couch gibt es die „Burgenland Linie“. Bei ihr wurde die Leichtigkeit des Seins in die Flasche gezaubert. Mit der „Leithaberg Linie“ und der „Sankt Georgener Linie“ geht man weiter in die Regionalität, präferiert Lagen, die typisch für Sankt Georgen sind. An der Spitze thront die Linie „Einzellagen“. Für diese Linie wird in ganz besonderen Lagen gelesen, deren Standort die Weine einzigartig macht. Intensität und spannende Mineralik zeichnen diese komplexen Weine aus, für deren Aroma und Sensorik es sich besonders lohnt, beim Genießen ausreichend Zeit zu nehmen.

Idealismus

Johannes Nehrer in seinem Winzerhof Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Johannes Nehrer zeichnet ein Idealismus aus, der ihn dazu antreibt, guten Wein zu keltern. Für ihn sind Prämierungen in den Hintergrund getreten. Ihn beglückt der Prozess des Schaffens und der Arbeit im Weinkeller. Ihn reizt es, die vielen alten Weinreben zu erhalten und deren Potential auszuschöpfen.

Auch die Etiketten zeugen von diesem Idealismus. Die Kombination aus Boden, Rebe und Mensch ist auf unterschiedliche Weise naturnah grafisch dargestellt. Der Boden als Basis für alles, die Rebe, der man dankbar ist, dass sie jedes Jahr Trauben schenkt und der Mensch, der aus diesen Trauben etwas Gutes schafft. Und dieses Gute kann man unter anderem auch beim Pop-up-Heurigen des Weingutes genießen.