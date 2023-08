Eisenstädter Taxi-Unternehmer Bleich schildert seine Flucht aus Rhodos

Zusammen mit meiner Lebensgefährtin Maida Stojanovic und einer Familie aus Wien flogen wir am Sonntag, den 16. Juli nach Rhodos in ein Hotel in Kiotari. Bereits am Dienstag bekamen wir mit, dass inmitten der Insel ein Feuer ausgebrochen ist. Bis Freitag haben wir allerdings, bis auf ein wenig Asche in der Früh und einigen Wolken in der Ferne, nicht viel mitbekommen. Freitag Abend waren wir im hoteleigenen Amphitheater und schauten uns eine Vorstellung an. Während der Vorstellung bemerkten wir einige sehr warme Windböen, welche Asche und Pinienzweige vom Himmel fallen ließen. Niemand vermochte da allerdings, daran zu denken, dass das Feuer unser Hotel erreichen würde und die Situation war sehr entspannt.

Mit einem Bier und guter Laune hat der Urlaub für Hubert Bleich gestartet, mit einer Evakuierung im Flammen-Inferno ging der Rhodos-Aufenthalt zu Ende. Foto: zVg Bleich

Am Samstag lagen wir vormittags am Pool, es lief alles ganz normal ab. Leute waren im Wasser und gegen Mittag fand auch noch ein Animationsprogramm im Pool statt, wo zudem noch eine Abendvorstellung angekündigt wurde. Die Hotelgäste wurden gegen Mittag unruhig und schauten immer öfter in den Himmel, wo die Rauchwolke dichter und dichter wurde und schlussendlich das Hotel in einen rötlichen Schatten hüllte. Der Boden war bereits mit Asche und verbrannten Piniennadeln übersät. Wir aßen noch etwas im Restaurant mit dem Gewissen, dass es eventuell die letzte Mahlzeit im Hotel sein könnte.

Während wir aßen, kam auf unsere Handys auf Griechisch und Englisch die Nachricht, dass Kiotari evakuiert wird. Wir warteten im Restaurant auf weitere Anweisungen, aber das Personal versicherte uns, dass das Feuer noch weit weg, übern Berg sich befindet und das Hotelpersonal keinen Auftrag für die Evakuierung des Hotels bekommen hat. Wir gingen in die Zimmer, packten unsere Koffer und warteten vor der bzw. in der Hotellobby, welche bereits komplett überfüllt mit Menschen und Koffern war. Manche Unberührte sind auf Ihren Zimmern geblieben und schauten bei der Tür oder den Balkonen raus, welche teilweise ziemlich nah am Hügel lagen und von wo das Feuer kam.

Weltuntergangsstimmung am paradiesischen Strand: So hatte sich Hubert Bleich den Rhodos-Urlaub nicht vorgestellt. Foto: zVg Bleich, Peter Wagentristl

Wir warteten auf Busse, die allerdings nicht kamen. Die Rauchentwicklung wurde immer stärker und man bekam draußen nur noch schwer Luft. Plötzlich kam das Feuer über den Hügel, welcher nur einige hundert Meter vom Hotel entfernt war. Es brach Panik aus und die Menschen versuchten mit ihren Koffern zu fliehen. Wir wurden alle, für mich bis jetzt unverständlich, zum Strand gelotst. Es hieß, geht zum Strand runter und dann schauen wir weiter. Wir dachten, dort stehen Boote, aber es war weit und breit kein Boot zu sehen.

Wir gingen den Strand mit unserem Gepäck entlang, was natürlich nicht lange möglich war und wir mussten uns entscheiden, ob wir die Koffer liegen lassen oder die hundert Meter zur Küstenstraße raufgehen, was ich zusammen mit meiner Lebensgefährtin auch tat. Viele andere, so auch die Wiener Familie, welche uns vorausgeeilt war, nahmen den erschwerenden Weg über den Strand und mussten die Koffer zurücklassen. Wir wollten so weit wie möglich vom Feuer weg und im Idealfall die nächste Ortschaft Gennadi erreichen. Wir gingen 6 Kilometer Richtung Süden (Strecke im Anhang) mit einigen Zwischenstopps, wo manche Einwohner freundlicherweise bei dieser Hitze mit Gartenschläuchen auf der Straße standen und uns Trinkwasser reichten. Wir machten uns ständig Sorgen und fragten uns, was mit den Menschen am Strand passiert und wo sich die Wiener Familie befindet.

Große Hilfsbereitschaft der Bewohner von Rhodos

Wir machten eine Pause und blickten zurück, völlig entkräftet erblickten wir Gott sei Dank die Wiener Familie wieder. Sie berichteten uns, dass einige wenige Boote gekommen sind, wo sich die Männer rein gedrängt haben und Kinder fast von Bord gefallen sind. Wir gingen zu Fuß die Straße weiter bis zu einer Firma namens Alystyl welche für die Flüchtenden Wassermelonen und Wasser bereitstellten. Sie boten an, uns mit einem Pickup auf der Ladefläche bis Gennaro zur Schule zu bringen, wo tausende Menschen bereits auf eine weitere Evakuierung warteten.

Es hieß dort, wir sollten 1-2 Stunden warten, bis wir weitere Informationen bekommen. Aufgewühlt und um nicht wieder in so eine Situation wie vor dem Hotel zu kommen wollten wir nicht warten und haben uns weiter Richtung Süden, vom Feuer weg, abgesetzt. Wir gingen weiter auf der Hauptstraße, wo ein Mann stehen geblieben ist und meinte, er kann uns bis zur nächsten Tankstelle mitnehmen. Dankend angenommen, fanden wir dann auf der Tankstelle einen Kellner aus einem Hotel. Er wohnt in Rhodos und ist mit seinem Auto liegen geblieben und konnte auf der Tankstelle keinen Treibstoff bekommen, weil er bloß eine Kreditkarte bei sich hatte und die Tankstelle nur Bargeld annahm. Wir halfen ihm und er betankte anschließend mit einem Kanister sein Auto.

Am Flughafen warteten Touristen nervös auf ihre Heimreise - während noch neue Urlauber mit dem Flugzeug auf Rhodos ankamen. Foto: zVg Bleich, Peter Wagentristl

Dann fuhren wir mit ihm bis zu einem kleinen Dorf namens Kattavia. Der Mann meinte anschließend, er möchte ganz in den Süden nach Prasonisi an den Strand fahren und dort übernachten, woraufhin wir ihn begleiteten. In dem windigen Ort, bekannt unter Surfern, hat eine Restaurantangestellte bei ihrem bekannten Taxifahrer angerufen, welcher uns um 1 Uhr in der Früh abholte und zum Flughafen brachte. Wir fuhren über die einzige mögliche Straße an der Westküste, wo wir hinter den Bergen aus der Ferne, durch das Feuer, ein rotes Himmelmeer erblickten. Gegen 3 Uhr waren wir beim Flughafen. Wir versuchten, draußen auf den Sesseln und einer Holzbank ein wenig zu schlafen. Am Vormittag gingen wir in die Abflughalle, die völlig überfüllt war, wo die Menschen am Boden gelegen sind und teilweise versuchten zu schlafen. Wir konnten auch beobachten, dass viele Touristen frisch auf der Insel mit den Flugzeugen angekommen sind. Wir verließen schließlich am selben Tag noch (19.Juli) mit unserem planmäßigen Flug OS 9104 nach Wien Rhodos und fühlten uns ab diesem Zeitpunkt in Sicherheit.