Kika Eisenstadt: 45 Minuten Wartezeit

Seit bekannt wurde, dass im Zuge der Kika/Lainer-Übernahme die Eisenstädter Filiale schließen muss, ist der Andrang enorm. Beim BVZ-Lokalaugenschein betrug die Wartezeit an der Kassa zwischen 30 und 45 Minuten, schon allein in den Kika hineinzukommen war nicht einfach - der Parkplatz war gesteckt voll.

„Als Mitarbeiter wäre ich gleich zu Hause geblieben“

Teilweise waren nur zwei der Kassen mit Mitarbeitern besetzt, die generell, meinten gleich zwei Besucherinnen zur BVZ, nur schwer zu finden waren. „Verstehe ich bestens - an deren Stelle wäre ich gleich zu Hause geblieben“, bedauert eine der Besucherinnen das Schicksal der rund 140 Kika-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Burgenland. Diese verlieren durch die angekündigte Sanierung ihren Job, denn die beiden kika-Filialen in Eisenstadt und Unterwart werden bereits mit Ende Juli geschlossen.

Landesregierung kündigt Unterstützung für entlassene Mitarbeiter an

Erschüttert zeigen sich Landeshauptmann Hans Doskozil und Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann: „Mit der Schließung der Kika-Filialen in Eisenstadt und Unterwart gehen wertvolle, regionale Arbeitsplätze verloren. Wir als Land werden alles unternehmen, um die Betroffenen zu unterstützen – sei es mit Maßnahmen zur Integration am Arbeitsmarkt oder im Falle einer Insolvenz über eine Insolvenzstiftung“, kündigen beide unisono an.

Auch der Parkplatz vor dem Kika - zuletzt eher in den Schlagzeilen wegen offensiver Straf-Politik - war gesteckt voll. Foto: Foto: BVZMillendorfer

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.