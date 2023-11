„Feel Again“ lässt Krebskranke wieder wohlfühlen

Angefangen hat alles vor 5 Jahren, als Fotografin Birgit Machtinger einen Anruf von Make Up Artist Catharina Flieger bekam und sie ihr von ihrer Idee erzählt hat, einen Make Up Kurs an Krebs erkrankte Frauen zu machen und ob Birgit sich vorstellen könne, Fotos von den Frauen zu machen. Birgit Machtinger dachte sich in diesem Moment, das ist Schicksal. Sie hatte nämlich gerade erst bei ihrer eigenen Krebstherapie begonnen, die anderen erkrankten Frauen bildlich in Szene zu setzen. „,Was, so schön bin ich?', haben mir viele Erkrankte mit Blick auf die Fotos gesagt“, erzählt sie.

Und genau um dieses Gefühl geht es den beiden Frauen in ihren Workshops, die bereits weit über die burgenländischen Landesgrenzen hinaus gehen: dass Frauen sich in dieser harten Zeit wieder wohlfühlen können. Bei den Feel Again-Wohlfühlvormittag zeigt Catharina in einem rund dreistündigen Make Up Coaching, wie die Teilnehmerinnen einfach die äußerlichen Folgeerscheinungen nach einer Chemotherapie kaschieren und sich wieder wohlfühlen können. Birgit hält diese Momente mit ihrer Kamera fest und bittet nach dem Make Up Coaching zum Portraitshooting. Die Fotos bekommen die Frauen versehen mit einem persönlichen Kraftspruch als Erinnerung nach Hause geschickt.

Gemeinsam haben sie rund 250 krebskranke Frauen „wieder (wohl-) fühlen“ lassen - und das verdient einen BVZ-Martini!