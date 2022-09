Gleich fünf Parteien treten in Breitenbrunn an

Werbung

BVZ: Was war Ihr größter Erfolg der vergangenen Amtsperiode?

Helmut Hareter (SPÖ): Es ist mir gelungen frühzeitig auf Photovoltaik zu setzen. Auf den Dächern der Kirschblütenhalle, der Volksschule und des Kindergarten befinden sich bereits PV-Anlagen. Weitere werden folgen, zum Beispiel am Bauhof und am Kabinendach am Sportplatz. Auch günstige Bauplätze für Jungfamilien konnte ich zur Verfügung stellen.

Manfred Niszl (ÖVP): Da gibt es einige Punkte: Aktive und gelebte Bürgerbeteiligung bei der geplanten Errichtung einer Veranstaltungsstätte oder der Erhalt eines Nahversorgers im Ortskern mithilfe einer Unterschriftensammlung. Oder die Bewilligung und Errichtung eines künstlerischen Skulpturenparks beim unteren Radweg und die gemeinsame Verhandlungen mit den Esterhazy-Betrieben bezüglich des Seebades.

Hans Streimelweger (FPÖ): Ich habe zwei Anträge in Richtung Hebung der Verkehrssicherheit eingebracht, um eine verkehrstechnische Initiative in Richtung Verkehrsberuhigung an und um die B50 anzukurbeln, sodass schließlich ein Sachverständiger beigezogen wurde, der die Gemeinde berät.

Rosemarie Grosz (GRÜNE): Ich habe mit nur einem Mandat eher Katalysatorwirkung und mir nach zwanzigjähriger Gemeinderatstätigkeit den Ruf der Unbestechlichkeit erarbeitet.

Christoph Schneider (NEOS): Wir treten das erste Mal bei der Gemeinderatswahl in Breitenbrunn an. Unser großes Ziel ist es, den erfolgreichen Einzug in den Gemeinderat zu schaffen, um in Zukunft der Jugend mehr Gehör zu verleihen.

Was sind Ihre Ziele für die kommende Periode?

SPÖ: Jugendliche haben wegen Corona eine schwierige Zeit hinter sich. Daher will ich eine Möglichkeit schaffen, wo sich die Jugendlichen auch im Winter Aufenthalten können. Und ich will die Infrastruktur auf den neuesten Stand bringen. Dabei spielt die Feuerwehr eine wichtige Rolle.

ÖVP: Transparente Politik und ein Bürgermeister für alle zu sein. Auch hier gibt es mehrere Themen. Die Verbesserung und Erhalt der Infrastruktur: Gesundheitszentrum, Feuerwehr, Hauptplatz. Die Errichtung eines öffentlichen Grillplatzes und eines Jugendheimes für alle Altersklassen. Und natürlich dürfen auch die Themenfelder Verkehr, Wirtschaft und Umwelt nicht zu kurz kommen.

FPÖ: Meine Hauptstoßrichtung wird sein, durch weitere Initiativen die Verkehrsbelastung für Breitenbrunn zu reduzieren. Den Kreisverkehr an der B50, zwischen Breitenbrunn und Winden sehe ich allerdings kritisch. Es mag sein, dass das Einbiegen in die B50 von der Kaisersteinbrucher Landesstraße her jetzt flüssiger geht, allerdings befürchte ich Rückstauungen Richtung Breitenbrunn.

GRÜNE: Ein Hauptthema ist der Verkehr, insbesondere die Umsetzung des von Christian Grubits erstellten Verkehrskonzeptes: Tempo 30 auf allen Strassen in der Gemeinde Breitenbrunn und eine verkehrsberuhigte Ortsdurchfahrt. Und wir wollen mehr Natur im Ort. Ich wäre auch gerne wieder Umweltgemeinderätin.

NEOS: Wir wollen ein vielfältiges Angebot für die Jugend in Breitenbrunn schaffen und einen Jugendverein gründen. Langfristig möchten wir außerdem auf eine nachhaltige Wohnraumplanung mit leistbaren Grundstückspreisen für junge Familien setzen.

Wie soll Ihre Gemeinde leistbaren Wohnraum für junge Menschen schaffen?

SPÖ: Bei den nächsten Widmungen wird wieder darauf geachtet, günstige Bauplätze für Jungfamilien zu schaffen. Auch den Wohnungsbau für die Breitenbrunner Bevölkerung wollen wir vorantreiben.

ÖVP: Zielgerichtete Umwidmungen von kleinräumigen Bauflächen und der Ankauf von Flächen durch die Gemeinde, die Vergabe von Bauflächen an junge Menschen sowie die Förderung und Bau von kleineren Wohnungseinheiten für junge Menschen wären sinnvoll.

FPÖ: Wohnraumschaffung ist schwierig, speziell wenn nur Grundstücke um 300 Euro pro Quadratmeter und darüber angeboten werden. Die Gemeinde müsste, wie in anderen Orten auch, landwirtschaftliche Grundflächen am Ortsrand ankaufen und, nach Parzellierung und Erschließung, günstig an Jungfamilien aus Breitenbrunn abgeben.

GRÜNE: Wir haben einen Wohnungskomplex in dem Starterwohnungen für Junge bereitgestellt sind. Ich trete ein für von der Gemeinde geförderte Wohngemeinschaften für Jungfamilien.

NEOS: Ziel muss es sein, das Angebot an Gemeindegrundstücken für junge Menschen wiederherzustellen und sowohl klare als auch flexible Rahmenbedingungen vorzugeben, bis wann gebaut werden muss. Auch das Land sehen wir dabei in der Pflicht.

Was kann Ihre Gemeinde leisten, um das Ziel der Klimaneutralität zu unterstützen?

SPÖ: Energiegemeinschaften im Gemeindegebiet schaffen, damit der erzeugte Strom auch hier verbraucht wird. Und weitere PV-Anlagen auf den Gemeinde-Gebäuden errichten. Und wir wollen den Fuhrpark auf Elektroautos umstellen.

ÖVP: Bei der Gemeinderatssitzung Ende Juni wurde von uns ein Antrag auf Errichtung von Energiegemeinschaften in Breitenbrunn gestellt. Zur von uns initiierten Informationsveranstaltung kamen bereits viele Interessenten. Wichtig wären auch Sparmaßnahmen bei Licht, Strom und Gas im öffentlichen und privaten Bereich.

FPÖ: Ich sehe die Möglichkeit gegeben Photovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden anzubringen. Anlagen auf Freiflächen kommen für Breitenbrunn nicht infrage.

GRÜNE: Durch Versorgung der öffentlichen Gebäude mit erneuerbaren Energieträgern und die Unterstützung der Bevölkerung bei der Bildung von Energiegemeinschaften. Ein Nahversorger im Ort und das Absolvieren kurzer Wege mit dem Rad wäre ebenfalls ein wichtiger Beitrag.

NEOS: Eine große Chance sehe ich in einer nachhaltigen Raumplanung und einem zukunftsorientierten Mobilitätskonzept. Dabei müssen alle Generationen mitgedacht werden und alternative Angebote geschaffen werden.

